Video | Yéferson Cossio lanzó fajos de billetes para ‘huir’ de sus seguidores

Yéferson Cossio, quien actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, asistió este jueves junto a varios amigos a un bar en Medellín, donde fue abordado por cientos de seguidores.

Mediante las historias de Instagram, el creador de contenidos aseguró que se tomó fotos con casi todas las personas que se le acercaron. No obstante, enfatizó en que tuvo que lanzar unos fajos de billetes para despejar el lugar y entrar al establecimiento comercial.

“Cada que salgo de la casa se torna un poco caótica la situación debido a que no soy capaz de ignorar y rechazar a las personas que me piden una foto, sin importar que se me haga tarde y quede como un incumplido”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Pero hoy descubrí algo, puesto que agarré mucho dinero y lo lancé al aire. Todos mis seguidores me ignoraron por coger la plata y no se dieron cuenta que me fui. Al parecer no me quieren tanto”.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó el momento para recalcar que no le incomoda que le pidan fotos en la calle. Sin embargo, puntualizó que muchas veces prefiere quedarse en la casa para no hacerles algún desplante a sus fanáticos.

“Yo casi no salgo de mi casa porque cada vez que salgo se genera un poquito de caos, por todo el tema de las fotos. Igualmente, yo siempre estoy agradecido por el cariño de la gente”, agregó Cossio.

Yéferson Cossio ya no se va de Colombia

Yéferson Cossio, por otro lado, sorprendió recientemente a todos sus seguidores y reveló que cambió oficialmente de nacionalidad hace unas semanas, por lo cual ya no es del todo colombiano.

“Sí, ya no soy ciudadano colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”, puntualizó el influenciador, tras ser consultado por un fanático.

Pese a que tenía todo listo para trastearse a Barcelona, el antioqueño puntualizó que por el momento no abandonará el país y explicó que perdió mucho dinero debido a esta decisión. Asimismo, indicó que seguirá viviendo en Medellín por lo menos un año más.

“Yo amo Barcelona. La idea de este viaje inicialmente era que íbamos a vivir aquí. Incluso, hicimos todos los trámites para traer a mis perros, lo cual era costoso y bastante difícil. Ya habíamos contratado el jet privado para realizar el viaje con todo el trasteo”, afirmó.

Por último, concluyó: “Teníamos todo listo, pero cancelé la mudanza. Yo amo vivir en Medellín. Estaba dubitativo con la decisión, pero salió lo del Independiente Medellín y decidí quedarme en Colombia hasta diciembre. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante”.

Tras estas declaraciones, el influenciador colombiano recibió todo tipo de comentarios en las redes sociales. Sin embargo, tomó de la mejor manera las críticas y compartió algunos memes que le enviaron los internautas.

Cossio también manifestó hace dos semanas en su cuenta personal de Instagram que este año tendrá que pagar cerca de 3.700 millones de pesos de declaración de renta.