¿Volverá alguien del pasado? Nana Calistar advierte a los signos del zodiaco sobre amores, oportunidades y conflictos este sábado

Para este sábado, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar lanza sus predicciones para este 6 de noviembre: celos, reencuentros y noticias que podrían cambiar el día

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este sábado 7 de noviembre de 2026

Aries

“Una noticia del ex podría picarte el orgullo: no necesitas investigar hasta quién tomó la foto. Trabaja en una meta que todavía desees, acompaña a tu familia y revisa tus compras. Entrar por jabón no obliga a salir estrenando sala”.

Tauro

“Recupera el ritmo sin insultarte por lo que dejaste pendiente. En pareja, las diferencias necesitan atención, pero no convertirse en urgencia cada cinco minutos. Si planeas viajar, revisa las reservas y lee completo antes de mentar madres desde el saludo”.

Géminis

“Una oportunidad laboral merece reconocimiento y condiciones claras, no solamente más encargos. Un hecho podría cambiar tu confianza en alguien. Si surge la caricia con una amistad, cuiden su privacidad: la comadre no necesita levantar encuesta”.

Cáncer

“Que tu pareja reciba también el buen humor que repartes afuera. Atiende los celos hablando de hechos y evita coquetear para provocar reacciones. Convive con tus amistades sin ponerles examen de cariño; querer se nota en el trato”.

Leo

“Tus negocios necesitan la atención que andas regalando a medio mundo. Retoma una propuesta pendiente y contempla los gastos necesarios. En el amor, disfruta el coqueteo, pero averigua qué buscan antes de andar apartando lado de la cama”.

Virgo

“Termina ese pendiente que ya debería pagarte renta en la cabeza. Acompaña los cambios familiares sin repartir culpas y cuida lo que repites de otros. Si una amistad te mueve el tapete, hablen claro antes de desacomodar más que los cojines”.

Libra

“Alguien mayor podría despertar curiosidad, pero los años no garantizan buen trato. Cambia las compañías que te arrastran al conflicto y evita usar una conquista para darle celos a otra persona. Tu vida amorosa merece ganas propias, no ajustes de cuentas”.

Escorpio

“Una reunión puede devolverte las carcajadas y despertar planes de viaje. Disfruta sin comprometer el dinero del regreso ni fingir sentimientos por agradecer compañía. Se vale saborear una garnacha; no conviertas la quesadilla en pleito personal”.

Sagitario

“El perfeccionismo puede estar retrasando algo que ya puedes entregar. Recibe apoyo familiar y deja de reservar tus planes para promesas sentimentales sin confirmar. Tu tiempo merece movimiento: no lo dejes como terreno donde anuncian construcción y ni levantan el baño”.

Capricornio

“Un acercamiento familiar merece escucharse sin sacar agravios desde la televisión de perilla. En el trabajo, pregunta y aprende sin minimizarte. Con pareja, ofrece respeto para hablar de lo difícil, conservando tus límites. Escuchar no obliga a perdonarlo todo de inmediato”.

Acuario

“No todas tus decepciones cuentan la misma historia. Puedes descansar de las citas y conservar tus compromisos con quienes te quieren. Una amistad lejana podría traer novedades. Antes de buscar al pasado, aclara qué deseas decir: extrañar no siempre significa querer volver”.

Piscis

“Una disculpa vale más cuando viene acompañada de una reparación. Si la relación se enfrió, descubran si ambos desean esforzarse. Permite nuevos vínculos sin adoptar cada problema ajeno. Puedes disfrutar la tarde aunque los platos sigan haciendo fila”.