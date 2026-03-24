El 2026 inició marcado por una sensación de renovación y expectativa, abriendo paso a una etapa que muchos consideran propicia para los cambios y la llegada de nuevas oportunidades. Como es habitual al comienzo de un nuevo año, la astrología volvió a cobrar relevancia, con expertos que compartieron sus interpretaciones como una guía simbólica frente a los retos cotidianos.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En este contexto, al inicio de la semana del 24 de marzo, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, reveló los números de la suerte para quienes mantienen la ilusión de ganar la lotería. Estas proyecciones fueron recopiladas por El Nuevo Herald y organizadas según cada signo del zodiaco.

De esta forma, los primeros meses del año avanzan con una energía diferente, en la que la fe, la esperanza y el deseo de crecimiento personal se combinan con la expectativa de que el 2026 traiga decisiones importantes, procesos de transformación y nuevas oportunidades en distintos aspectos de la vida.

Aries

La sensibilidad estará elevada, permitiendo percibir el entorno y evitar conflictos a tiempo. Se recomienda mantenerse alerta.

Números de suerte: 25, 4, 8.

Tauro

La honestidad será clave para liberar tensiones internas. Es momento de decir la verdad y priorizar el bienestar propio.

Números de suerte: 2, 45, 29.

Géminis

Se aconseja equilibrio en el amor y control emocional. Es importante atender la vida íntima y a la pareja.

Números de suerte: 4, 2, 19.

Cáncer

Se sugiere cuidar la salud y apostar por cambios positivos. Se potencian la creatividad y el atractivo personal.

Números de suerte: 33, 18, 49.

Leo

Evitar insistir en lo inconveniente y controlar gastos impulsivos. Se recomienda priorizar la calidad sobre la cantidad.

Números de suerte: 9, 3, 16.

Virgo

La mente estará clara para resolver problemas con lógica. Una persona cercana ayudará a mantener los pies en la tierra.

Números de suerte: 11, 27, 39.

Libra

Se aconseja no permitir malentendidos y reafirmar la identidad personal. Es clave proteger la paz interior.

Números de suerte: 4, 49, 6.

Escorpio

Se recomienda actuar con mente abierta ante situaciones inusuales. Las ideas serán valiosas, aunque no todos las comprendan.

Números de suerte: 9, 50, 18.

Sagitario

Se debe fortalecer el mundo espiritual. La conexión con otros puede traer crecimiento y nuevas oportunidades en el amor.

Números de suerte: 11, 19, 41.

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería Foto: Getty Images

Capricornio

Es momento de alejarse de relaciones negativas. Se aconseja evitar cargas emocionales ajenas y buscar tranquilidad.

Números de suerte: 3, 33, 1.

Acuario

Se proyecta reconocimiento y éxito profesional. Es ideal mostrar talentos sin temor a la crítica.

Números de suerte: 15, 20, 6.

Piscis

Se recomienda dejar atrás el pasado y enfocarse en nuevas etapas. Buscar apoyo emocional y crecimiento espiritual será clave.

Números de suerte: 40, 10, 5.