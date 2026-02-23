Walter Mercado: cifras ganadoras y de la suerte para los 12 signos del zodiaco para este 23 de febrero

El 2026 comenzó envuelto en una sensación de renovación y expectativa, dando inicio a una etapa que muchos consideran favorable para los cambios y la apertura de nuevas oportunidades. Como suele ocurrir con la llegada de un nuevo año, la astrología volvió a ganar protagonismo, con especialistas que difundieron sus interpretaciones como una referencia simbólica para enfrentar la cotidianidad y los desafíos personales.

En ese contexto, al arrancar la semana del 23 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, dio a conocer los números de la suerte para quienes mantienen viva la ilusión de acertar en la lotería. Estas proyecciones fueron divulgadas por El Nuevo Herald y organizadas según cada signo del zodiaco.

De esta manera, los primeros días del año avanzan bajo una energía distinta, en la que la fe, la esperanza y la búsqueda de crecimiento personal se entrelazan con la expectativa de que el 2026 traiga decisiones clave, procesos de transformación y nuevas posibilidades en distintos ámbitos de la vida.

Aries

Se presentan días de distracción y necesidad de cambio. La intuición se fortalece y favorece la lectura de emociones ajenas. Predomina el deseo de movimiento, viajes cortos y ruptura de la rutina.

Números de suerte: 25, 13, 12.

Tauro

La popularidad abre puertas y trae avances, aunque el exceso de responsabilidades puede restar tiempo a la vida personal. Es clave priorizar la familia y la pareja, cuidando los vínculos cercanos.

Números de suerte: 22, 5, 18.

Géminis

El estado emocional influye directamente en el manejo del dinero. Se recomienda evitar gastos impulsivos y mantener equilibrio entre la generosidad y la cautela.

Números de suerte: 8, 16, 2.

Cáncer

Surge interés por nuevas ideas y aprendizajes poco convencionales. El fortalecimiento espiritual será clave para mantener el equilibrio emocional y afrontar desafíos.

Números de suerte: 4, 31, 8.

Leo

Las emociones se intensifican, aumentando el magnetismo personal, pero también la susceptibilidad. Conviene moderar impulsos posesivos para evitar conflictos familiares o de pareja.

Números de suerte: 11, 7, 24.

Virgo

La comunicación requiere especial cuidado, sobre todo en el ámbito afectivo. Aclarar ideas y mensajes evitará malentendidos innecesarios.

Números de suerte: 8, 19, 27.

Libra

Existe una fuerte necesidad de protección y apoyo emocional. Expresar sentimientos con claridad y trabajar el perdón ayudará a superar temores internos.

Números de suerte: 45, 28, 6.

Escorpio

Es momento de escuchar más y ordenar la vida sentimental. El autocontrol y el uso de herramientas de crecimiento personal favorecerán la armonía emocional.

Números de suerte: 8, 11, 27.

Sagitario

Ingresos inesperados traen bienestar. Buen momento para disfrutar, cuidar la salud y mantener una actitud positiva y llena de energía. La actitud positiva será determinante para alcanzar el éxito en trabajo, estudios o negocios. Una noticia inesperada llegará de alguien cercano.

Números de suerte: 5, 14, 22.

Capricornio

El amor atraviesa altibajos que ponen a prueba la lealtad y la sinceridad. Reflexionar y actuar con honestidad permitirá resolver tensiones sin daños duraderos.

Números de suerte: 37, 14, 31.

Acuario

El foco se traslada al ámbito familiar, mientras el terreno profesional se mantiene estable. Es un buen momento para planear y redefinir metas a futuro.

Números de suerte: 7, 3, 27.

Piscis

Las actividades grupales resultan enriquecedoras y motivadoras. Se aconseja avanzar con determinación hacia los objetivos, pero actuando con prudencia.

Números de suerte: 33, 15, 7.