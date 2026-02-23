Gente

Walter Mercado: cifras ganadoras y de la suerte para los 12 signos del zodiaco para este 23 de febrero

La huella del astrólogo sigue impactando a miles de personas, quienes esperan sus mensajes para cada jornada.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de febrero de 2026, 8:15 a. m.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

El 2026 comenzó envuelto en una sensación de renovación y expectativa, dando inicio a una etapa que muchos consideran favorable para los cambios y la apertura de nuevas oportunidades. Como suele ocurrir con la llegada de un nuevo año, la astrología volvió a ganar protagonismo, con especialistas que difundieron sus interpretaciones como una referencia simbólica para enfrentar la cotidianidad y los desafíos personales.

En ese contexto, al arrancar la semana del 23 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, dio a conocer los números de la suerte para quienes mantienen viva la ilusión de acertar en la lotería. Estas proyecciones fueron divulgadas por El Nuevo Herald y organizadas según cada signo del zodiaco.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

De esta manera, los primeros días del año avanzan bajo una energía distinta, en la que la fe, la esperanza y la búsqueda de crecimiento personal se entrelazan con la expectativa de que el 2026 traiga decisiones clave, procesos de transformación y nuevas posibilidades en distintos ámbitos de la vida.

Aries

Se presentan días de distracción y necesidad de cambio. La intuición se fortalece y favorece la lectura de emociones ajenas. Predomina el deseo de movimiento, viajes cortos y ruptura de la rutina.

Gente

Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Gente

Hermano de Yuli Ruiz le habló claro a Alejandro Estrada en el congelado, por romance en el reality: “Si usted es un varón, párese duro”

Gente

Horóscopo y predicciones para este lunes, 23 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Sorpresa en eliminación de ‘La casa de los famosos’; uno de los favoritos quedó por fuera y tomó decisión

Gente

Padre Chucho destapó detalles de tema de salud que vivió; había riesgo de muerte: “Me tuvieron que poner los santos óleos”

Gente

Hija de Marbelle habló sobre su padre y confesó particular detalle tras años de su muerte: “No hay un solo día”

Gente

Murió exparticipante de ‘La Voz Kids’ Colombia tras ser atropellada; un hombre también perdió la vida en el trágico hecho

Gente

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de febrero; predicciones ganadoras para los signos

Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de febrero

Números de suerte: 25, 13, 12.

Tauro

La popularidad abre puertas y trae avances, aunque el exceso de responsabilidades puede restar tiempo a la vida personal. Es clave priorizar la familia y la pareja, cuidando los vínculos cercanos.

Números de suerte: 22, 5, 18.

Géminis

El estado emocional influye directamente en el manejo del dinero. Se recomienda evitar gastos impulsivos y mantener equilibrio entre la generosidad y la cautela.

Números de suerte: 8, 16, 2.

Cáncer

Surge interés por nuevas ideas y aprendizajes poco convencionales. El fortalecimiento espiritual será clave para mantener el equilibrio emocional y afrontar desafíos.

Números de suerte: 4, 31, 8.

Leo

Las emociones se intensifican, aumentando el magnetismo personal, pero también la susceptibilidad. Conviene moderar impulsos posesivos para evitar conflictos familiares o de pareja.

Números de suerte: 11, 7, 24.

Virgo

La comunicación requiere especial cuidado, sobre todo en el ámbito afectivo. Aclarar ideas y mensajes evitará malentendidos innecesarios.

Números de suerte: 8, 19, 27.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra

Existe una fuerte necesidad de protección y apoyo emocional. Expresar sentimientos con claridad y trabajar el perdón ayudará a superar temores internos.

Números de suerte: 45, 28, 6.

Escorpio

Es momento de escuchar más y ordenar la vida sentimental. El autocontrol y el uso de herramientas de crecimiento personal favorecerán la armonía emocional.

Números de suerte: 8, 11, 27.

Sagitario

Ingresos inesperados traen bienestar. Buen momento para disfrutar, cuidar la salud y mantener una actitud positiva y llena de energía. La actitud positiva será determinante para alcanzar el éxito en trabajo, estudios o negocios. Una noticia inesperada llegará de alguien cercano.

Números de suerte: 5, 14, 22.

Capricornio

El amor atraviesa altibajos que ponen a prueba la lealtad y la sinceridad. Reflexionar y actuar con honestidad permitirá resolver tensiones sin daños duraderos.

Números de suerte: 37, 14, 31.

Acuario

El foco se traslada al ámbito familiar, mientras el terreno profesional se mantiene estable. Es un buen momento para planear y redefinir metas a futuro.

Números de suerte: 7, 3, 27.

Piscis

Las actividades grupales resultan enriquecedoras y motivadoras. Se aconseja avanzar con determinación hacia los objetivos, pero actuando con prudencia.

Números de suerte: 33, 15, 7.

Más de Gente

Andy Rivera se pronunció sobre la relación de Jhonny Rivera y Jenny López.

Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Hermano de Yuli Ruiz le habló directo a Alejandro Estrada por romance con la participante.

Hermano de Yuli Ruiz le habló claro a Alejandro Estrada en el congelado, por romance en el reality: “Si usted es un varón, párese duro”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo y predicciones para este lunes, 23 de febrero, según Nana Calistar

Nominados de La casa de los famosos

Sorpresa en eliminación de ‘La casa de los famosos’; uno de los favoritos quedó por fuera y tomó decisión

Padre Chucho

Padre Chucho destapó detalles de tema de salud que vivió; había riesgo de muerte: “Me tuvieron que poner los santos óleos”

@rafaellamusik

Hija de Marbelle habló sobre su padre y confesó particular detalle tras años de su muerte: “No hay un solo día”

Nicole Vargas, exparticipante de La Voz Kids 2019

Murió exparticipante de ‘La Voz Kids’ Colombia tras ser atropellada; un hombre también perdió la vida en el trágico hecho

Puerto Rican´s singer Willie Colon accepts the award for Best " Música Afroamericana," during the Lunas of Auditorio Nacional awards ceremony in Mexico City, Wednesday, Oct. 31, 2018. (AP Photo/Claudio Cruz)

Ella es Julia Craig, la esposa y el gran amor de Willie Colón; estuvieron juntos más de 50 años

Lina Tejeiro

Foto dejó a la vista a Lina Tejeiro bien acompañada; habría dado inesperado paso y estaría en una relación

Noticias Destacadas