Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de abril: traerían suerte en la lotería

En el año 2026 Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.
Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Herald de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este signo experimenta una recuperación emocional significativa, dejando atrás decepciones del pasado. La estabilidad interna será clave para atraer prosperidad.
Números de la suerte: 19, 13, 6.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las heridas sentimentales comienzan a sanar, permitiendo encontrar equilibrio y claridad. Este bienestar podría traducirse en mejores decisiones financieras.
Números de la suerte: 8, 12, 7.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se impone la necesidad de enfrentar problemas pendientes. Aunque existen presiones económicas, estas serán temporales si se actúa con determinación.
Números de la suerte: 10, 13, 20.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La clave estará en canalizar la energía hacia actividades productivas. Mantener la calma y evitar preocupaciones innecesarias permitirá avanzar con mayor seguridad.
Números de la suerte: 22, 39, 14.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Un cambio esperado finalmente llega. La renovación personal y el apoyo familiar impulsan nuevos proyectos con altas probabilidades de éxito.
Números de la suerte: 25, 4, 22.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se abren oportunidades para explorar nuevos caminos, tanto en lo personal como en lo profesional. La mejora económica brinda mayor tranquilidad.
Números de la suerte: 22, 19, 5.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Un imprevisto familiar podría alterar los planes, pero también abrir espacio para nuevas experiencias sociales. La clave será mantener una actitud flexible.
Números de la suerte: 3, 44, 29.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La organización y el equilibrio serán fundamentales. Evitar decisiones impulsivas permitirá mantener estabilidad en distintos aspectos de la vida.
Números de la suerte: 5, 8, 40.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las finanzas influyen en el estado emocional, pero también traen aprendizajes importantes. La confianza será esencial para superar cualquier obstáculo.
Números de la suerte: 1, 28, 13.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La perseverancia comienza a dar resultados. Es un momento ideal para proyectar planes a futuro junto a seres cercanos.
Números de la suerte: 41, 17, 2.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La conexión con el arte y la creatividad impulsa una renovación interna. Este proceso podría abrir nuevas oportunidades personales y económicas.
Números de la suerte: 13, 37, 10.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La invitación es a disfrutar la vida con mayor ligereza. Los viajes y nuevas experiencias traerán bienestar y claridad emocional.
Números de la suerte: 16, 12, 6.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.