Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 21 de enero: traerían suerte en la lotería

En el año 2026 Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad para los amantes de las energías, especialmente para quienes se interesan por el tema de los horóscopos y las señales del universo.

Pese a que el famoso vidente falleció en el 2019, miles de personas esperan día a día las recomendaciones que comparte su familia a través del diario El Herald de México, a través del cual revelan consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco universal, además de los números de la suerte para ganar la lotería.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los consejos que reciba serán clave para tomar decisiones acertadas, mientras su actitud le permitirá transformar cualquier dificultad en aprendizaje.

Números de la suerte: 41, 25 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cambios sorpresivos en el ámbito emocional y personal traerán beneficios a largo plazo. El universo se alinea para premiar la paciencia.

Números de la suerte: 1, 50 y 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El equilibrio entre razón y emoción será determinante para el éxito. Para atraer prosperidad,

Números de la suerte: 39, 26 y 7.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Dejará atrás situaciones que ya no aportaban bienestar. Un nuevo comienzo en el amor y una mejoría en la salud marcan el día.

Números de la suerte: 17, 6 y 43.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Deberá enfocarse en su bienestar personal y cumplir las promesas pendientes. La disciplina será recompensada.

Números de la suerte: 39, 6 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Enfrentará decisiones importantes en el plano sentimental. La claridad emocional abrirá caminos positivos.

Números de la suerte: 32, 10 y 8.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Avanzará con fuerza en el ámbito profesional y económico. El reconocimiento llegará tras mucho esfuerzo.

Números de la suerte: 7, 11 y 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Deberá actuar con paciencia ante situaciones complejas. La calma será su mejor aliada.

Números de la suerte: 4, 11 y 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recibirá recompensas por su constancia y buen corazón. El optimismo será su motor.

Números de la suerte: 12, 5 y 31.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Vivirá un proceso de orden y renovación. Soltar lo innecesario permitirá recibir nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 2, 10 y 18.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Deberá enfocarse en el presente y vencer la incertidumbre. Cada decisión será una lección.

Números de la suerte: 5, 18 y 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Experimentará avances importantes en lo profesional y espiritual. Los sueños comienzan a materializarse.

Números de la suerte: 8, 23 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.