Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de febrero; traerían suerte en loterías

Estas son las cifras que podrían resultar ganadoras en juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

26 de febrero de 2026, 7:07 p. m.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día viernes 27 de febrero se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La recomendación es prestar atención a la salud física y emocional, así como aprovechar cualquier oportunidad de renovación.

Números de la suerte: 33, 20 y 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La reflexión sobre errores del pasado permitirá avanzar con mayor seguridad. Hablar con claridad, pero sin herir, será fundamental.

Números de la suerte: 14, 3 y 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Expresar sentimientos con honestidad ayudará a superar obstáculos y recuperar energía para nuevos proyectos.

Números de la suerte: 5, 11 y 32.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Esta energía positiva podría generar admiración, pero también envidias, por lo que se aconseja discreción.

Números de la suerte: 45, 16 y 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El enfoque deberá estar en la vida sentimental y en fortalecer relaciones importantes. Evitar distracciones en asuntos poco productivos será esencial.

Números de la suerte: 40, 6 y 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Actividades artísticas o expresivas podrían convertirse en una vía para destacar. Sin embargo, se recomienda prudencia al explorar terrenos desconocidos.

Números de la suerte: 13, 19 y 27.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La energía positiva favorecerá acuerdos y resultados satisfactorios, siempre que se mantenga la calma y el equilibrio.

Números de la suerte: 9, 30 y 22.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escuchar consejos de personas cercanas ayudará a evitar conflictos innecesarios, especialmente en el entorno familiar.

Números de la suerte: 38, 46 y 24.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las amistades jugarán un papel determinante en su evolución personal. Repetir afirmaciones positivas impulsará cambios favorables.

Números de la suerte: 20, 14 y 13.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Contará con la fuerza necesaria para cerrar ciclos pendientes. Los sueños podrían ofrecer señales importantes para orientar decisiones futuras.

Números de la suerte: 35, 18 y 20.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tendrá la oportunidad de romper con viejos hábitos y enfocarse en su seguridad económica. Emprender proyectos propios traerá reconocimiento y satisfacciones.

Números de la suerte: 7, 10 y 5.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Necesitará paciencia para resolver asuntos familiares o de pareja. Un viaje inesperado podría presentarse, mientras que el romanticismo marcará el ámbito sentimental.

Números de la suerte: 8, 44 y 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

