Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de febrero; traerían suerte en loterías

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.
Para el día viernes 27 de febrero se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La recomendación es prestar atención a la salud física y emocional, así como aprovechar cualquier oportunidad de renovación.
Números de la suerte: 33, 20 y 1.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La reflexión sobre errores del pasado permitirá avanzar con mayor seguridad. Hablar con claridad, pero sin herir, será fundamental.
Números de la suerte: 14, 3 y 9.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Expresar sentimientos con honestidad ayudará a superar obstáculos y recuperar energía para nuevos proyectos.
Números de la suerte: 5, 11 y 32.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Esta energía positiva podría generar admiración, pero también envidias, por lo que se aconseja discreción.
Números de la suerte: 45, 16 y 5.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El enfoque deberá estar en la vida sentimental y en fortalecer relaciones importantes. Evitar distracciones en asuntos poco productivos será esencial.
Números de la suerte: 40, 6 y 18.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Actividades artísticas o expresivas podrían convertirse en una vía para destacar. Sin embargo, se recomienda prudencia al explorar terrenos desconocidos.
Números de la suerte: 13, 19 y 27.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La energía positiva favorecerá acuerdos y resultados satisfactorios, siempre que se mantenga la calma y el equilibrio.
Números de la suerte: 9, 30 y 22.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Escuchar consejos de personas cercanas ayudará a evitar conflictos innecesarios, especialmente en el entorno familiar.
Números de la suerte: 38, 46 y 24.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Las amistades jugarán un papel determinante en su evolución personal. Repetir afirmaciones positivas impulsará cambios favorables.
Números de la suerte: 20, 14 y 13.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Contará con la fuerza necesaria para cerrar ciclos pendientes. Los sueños podrían ofrecer señales importantes para orientar decisiones futuras.
Números de la suerte: 35, 18 y 20.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tendrá la oportunidad de romper con viejos hábitos y enfocarse en su seguridad económica. Emprender proyectos propios traerá reconocimiento y satisfacciones.
Números de la suerte: 7, 10 y 5.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Necesitará paciencia para resolver asuntos familiares o de pareja. Un viaje inesperado podría presentarse, mientras que el romanticismo marcará el ámbito sentimental.
Números de la suerte: 8, 44 y 29.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.