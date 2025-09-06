Gente
Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para ganar la lotería el domingo 7 de septiembre
Promete ser un día para actuar con decisión, confiar en la intuición y reconocer la capacidad de crecer y evolucionar.
Dannete Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa compartiendo su conocimiento y diariamente realiza la publicación oficial del horóscopo y los números de la suerte de cada uno de los 12 signos del zodiaco universal.
Para el domingo 7 de septiembre se compartieron consejos especiales y se anticipó la llegada de revelaciones, decisiones importantes y oportunidades que atraerían la buena fortuna, especialmente por medio de juego de azar y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Escuche la voz interna que conecta con sueños olvidados, pues uno de ellos puede ser su nueva misión de vida.
Números de la suerte: 5, 21, 38.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La energía lunar ilumina sus vínculos sociales. Suelte con lo que ya no encaja y encontrará lo que ha estado buscando desde hace mucho tiempo.
Números de la suerte: 2, 37, 51.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Puede que lleguen cambios a nivel profesional. Algunas conversaciones pendientes se llevarán a cabo y transformarán su manera de ver las relaciones.
Números de la suerte: 20, 5, 33.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las señales del universo llegan en forma de sueños, canciones o símbolos. Es un día para escuchar su intuición y fortalecer la conexión espiritual.
Números de la suerte: 2, 20, 48.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Hoy no necesita brillar todo el tiempo. Un miedo o deseo oculto se transformará y lo hará crecer desde la vulnerabilidad.
Números de la suerte: 35, 28, 31.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Sus relaciones más cercanas llegan a un punto importante. Vivirá situaciones que le permitirán tomar decisiones sobre las personas que deben o no, permanecer en su vida.
Números de la suerte: 8, 58, 34.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Su cuerpo pide descanso y autocuidado. Cambie hábitos para equilibrar su bienestar físico y emocional. La sinceridad será clave en sus vínculos.
Números de la suerte: 46, 24, 21.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El eclipse destapa deseos y pasiones ocultas. Viejas heridas resurgen, pero no para lastimarlo, sino para que las comprenda y las transforme en fuerza.
Números de la suerte: 33, 19, 40.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su niño interior despierta con fuerza. Una conversación o recuerdo permitirá que libere cargas familiares. El eclipse abre un nuevo capítulo en su camino creativo y espiritual.
Números de la suerte: 32, 45, 17.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Se aclara una confusión que lo persigue desde hace mucho tiempo. La intuición lo guiará hacia nuevas decisiones, especialmente si está en un rol de liderazgo.
Números de la suerte: 3, 28, 10.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El eclipse ilumina su relación con el dinero y la autoestima. Una nueva oportunidad de ingresos podría llegar al momento de mostrar su autenticidad.
Números de la suerte: 22, 1, 47.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La luna llena en este signo trae un renacimiento emocional. Podrá despedirse de viejas versiones de sí mismo y brillará con una nueva luz, más libre y auténtica.
Números de la suerte: 15, 48, 37.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.