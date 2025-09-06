Suscribirse

Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para ganar la lotería el domingo 7 de septiembre

Promete ser un día para actuar con decisión, confiar en la intuición y reconocer la capacidad de crecer y evolucionar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

7 de septiembre de 2025, 12:28 a. m.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino a invitar a la reflexión. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Dannete Benet Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa compartiendo su conocimiento y diariamente realiza la publicación oficial del horóscopo y los números de la suerte de cada uno de los 12 signos del zodiaco universal.

Para el domingo 7 de septiembre se compartieron consejos especiales y se anticipó la llegada de revelaciones, decisiones importantes y oportunidades que atraerían la buena fortuna, especialmente por medio de juego de azar y loterías.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Escuche la voz interna que conecta con sueños olvidados, pues uno de ellos puede ser su nueva misión de vida.

Números de la suerte: 5, 21, 38.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía lunar ilumina sus vínculos sociales. Suelte con lo que ya no encaja y encontrará lo que ha estado buscando desde hace mucho tiempo.

Números de la suerte: 2, 37, 51.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Puede que lleguen cambios a nivel profesional. Algunas conversaciones pendientes se llevarán a cabo y transformarán su manera de ver las relaciones.

Números de la suerte: 20, 5, 33.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las señales del universo llegan en forma de sueños, canciones o símbolos. Es un día para escuchar su intuición y fortalecer la conexión espiritual.

Números de la suerte: 2, 20, 48.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy no necesita brillar todo el tiempo. Un miedo o deseo oculto se transformará y lo hará crecer desde la vulnerabilidad.

Números de la suerte: 35, 28, 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Sus relaciones más cercanas llegan a un punto importante. Vivirá situaciones que le permitirán tomar decisiones sobre las personas que deben o no, permanecer en su vida.

Números de la suerte: 8, 58, 34.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Su cuerpo pide descanso y autocuidado. Cambie hábitos para equilibrar su bienestar físico y emocional. La sinceridad será clave en sus vínculos.

Números de la suerte: 46, 24, 21.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El eclipse destapa deseos y pasiones ocultas. Viejas heridas resurgen, pero no para lastimarlo, sino para que las comprenda y las transforme en fuerza.

Números de la suerte: 33, 19, 40.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su niño interior despierta con fuerza. Una conversación o recuerdo permitirá que libere cargas familiares. El eclipse abre un nuevo capítulo en su camino creativo y espiritual.

Números de la suerte: 32, 45, 17.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se aclara una confusión que lo persigue desde hace mucho tiempo. La intuición lo guiará hacia nuevas decisiones, especialmente si está en un rol de liderazgo.

Números de la suerte: 3, 28, 10.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El eclipse ilumina su relación con el dinero y la autoestima. Una nueva oportunidad de ingresos podría llegar al momento de mostrar su autenticidad.

Números de la suerte: 22, 1, 47.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La luna llena en este signo trae un renacimiento emocional. Podrá despedirse de viejas versiones de sí mismo y brillará con una nueva luz, más libre y auténtica.

Números de la suerte: 15, 48, 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

