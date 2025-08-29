Walter Mercado: Los números con los que podría ganar la lotería el sábado, 30 de agosto

Para el día sábado, 30 de agosto, las sobrinas del vidente Walter Mercado compartieron el horóscopo y las recomendaciones y combinaciones numéricas que podrían traer éxito en juegos de azar.

Como es costumbre, se compartieron consejos para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental, con el fin de guiar a los seguidores del astrólogo en la toma de decisiones importantes, la ejecución de proyectos, e incluso, las situaciones en las que deben tener algún tipo de prevención.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

No permita que el pasado dañe situaciones futuras. Si tiene problemas o inconvenientes a nivel laboral, búsqueles una pronta solución.

Números de suerte: 39, 14, 5.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Pese a que pueda tener un día complicado, es importante que intente controlar el estrés para evitar caer en situaciones desafortunadas.

Números de suerte: 8, 28, 16.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Haga uso de actividades de relajación para buscar su paz interior. Aunque tenga varias responsabilidades, puede buscar un espacio para su tranquilidad.

Números de suerte: 2, 11, 45.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Es hora de tomar riesgos en cuanto a los negocios. Sus palabras y consejos pueden ser guía para alguien que se encuentre perdido.

Números de suerte: 26, 40, 22.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

No pierda el control en las situaciones estresantes, aunque es una emoción válida, debe ser consciente de cómo impacta a los demás. Cuide su vocabulario.

Números de suerte: 10, 1, 22.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Puede ser el momento preciso para impresionar a sus superiores a nivel laboral. Sí tiene algún proyecto o idea interesante, compártala con su equipo de trabajo.

Números de suerte: 44, 18, 9.

Esta predicción es ideal para quienes creen en el poder de los astros y la magia de los números. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Es hora de que disfrute del amor. Si no tiene pareja, es muy posible que lo conozca en los próximos días. Dese la oportunidad de visitar lugares que no frecuenta con regularidad.

Números de suerte: 10, 8, 50.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Establezca prioridades en cuanto al dinero para evitar despilfarrarlo o darle un mal manejo. Reflexione frente a los negocios que ha estado realizando y analice si le dan provecho.

Números de suerte: 6, 13, 37.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tiene deseos de aprender una nueva habilidad. No se limite, abra un espacio en su agenda y busque nuevas actividades, servirán para librarlo del estrés.

Números de suerte: 48, 6, 21.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

No haga más de la cuenta. Bríndese un momento para descansar de las cargas laborales a las que se ha enfrentado a lo largo de la semana.

Números de suerte: 4, 26, 29.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Puede que tenga un presupuesto económico limitado en los últimos días del mes. Sin embargo, puede buscar una actividad relajante que le permita salir de a rutina el fin de semana.

Números de suerte: 11, 15, 32.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Tendrá la capacidad de organizar ese espacio de su casa que, desde hace varios meses le causa preocupación. Elimine los elementos que le quitan paz.

Números de suerte: 21, 46, 39.