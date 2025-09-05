Suscribirse

Walter Mercado: los números de la suerte para el viernes, 5 de septiembre; la fortuna está cerca

Estas cifras estarían destinadas al éxito en juegos de azar como loterías y chances.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

5 de septiembre de 2025, 11:09 a. m.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Walter Mercado fue uno de los videntes más importantes de los últimos años, pues a lo largo de su carrera en el mundo espiritual, logró acertar varias de sus predicciones y ganarse el respeto de millones de personas alrededor del mundo, quienes se manifestaron amantes de su trabajo.

Pese a que falleció en el año 2019, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, diariamente comparte el contenido que dejó al astrólogo, con el fin de informar a todos los que esperan conocer su horóscopo y números de la suerte.

Walter Mercado
Aries​ (20 de marzo - 18 de abril)

Es importante tener en cuenta que, en el ámbito amoroso, lo ideal es no regresar a relaciones del pasado. Puede tener mejores resultados al conocer a una persona nueva.

Números de suerte: 17, 32, 20.

Tauro​ (19 de abril - 19 de mayo)

Cuide su trabajo y organice muy bien sus pendientes. Exíjase en cada una de sus funciones para estar seguro de que tendrá buenos resultados.

Números de suerte: 2, 39, 43.

Géminis​ (20 de mayo - 19 de junio)

Acepte los pensamientos que ha estado teniendo. Si considera que hay algunos aspectos de su vida que no están teniendo éxito, organice sus prioridades y ejecute un plan de acción.

Números de suerte: 40, 18, 16.

Cáncer​ (20 de junio - 21 de julio)

Las energías espirituales están a su favor. Sus oraciones serán escuchadas y tener fe, le abrirá el camino para cumplir sus metas y propósitos en lo que resta del año.

Números de suerte: 9, 3, 27.

Leo​ (22 de julio - 21 de agosto)

Sí ha estado teniendo problemas en sus relaciones amorosas y familiares, puede tener la certeza de que serán solucionados y muy pronto serán olvidados.

Números de suerte: 29, 5, 36.

Virgo​ (22 de agosto - 21 de septiembre)

Puede poner en marcha algún cambio en el espacio en el que desempaña sus funciones laborales. Es importante que este genere tranquilidad y esté libre de desorden.

Números de suerte: 16, 49, 6.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Libra​ (22 de septiembre - 22 de octubre)

Aunque ha vivido situaciones decepcionantes en las últimas semanas, se enfrentara a un periodo de riesgo que solucionará muchas de las problemáticas de su vida.

Números de suerte: 31, 9, 28.

Escorpio​ (23 de octubre - 20 de noviembre)

Cada instante de la vida es una oportunidad de desarrollo y crecimiento. Observe con atención su alrededor y ponga de su parte para lograr evolucionar a nivel laboral y personal.

Números de suerte: 31, 50, 7.

Sagitario​ (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Llega una nueva etapa de su vida en la que se enfocará en tener una actitud más positiva. A su vez, la suerte se presentará de distintas maneras, aprovéchela.

Números de suerte: 11, 22, 14.

Capricornio​ (21 de diciembre - 18 de enero)

No viva para complacer a otros, es importante que haga lo que le genere felicidad. Rompa los patrones y, si es necesario reinvente su personalidad.

Números de suerte: 21, 18, 33.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Acuario​ (19 de enero - 17 de febrero)

Déjese sorprender por los milagros que estén a punto de llegar a su vida. En este momento, las finanzas cobran mayor importancia, evite malgastarlo.

Números de suerte: 15, 7, 48.

Piscis​ (18 de febrero - 19 de marzo)

No permita que su felicidad se vea afectada por las acciones de los demás. Equivocaste hace parte de la vida. No obstante, debe intentar no caer en errores del pasado.

Números de suerte: 10, 18, 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

