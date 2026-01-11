Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Es por esto que, Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente, en la noche del domingo, 11 de enero de 2026.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento perfecto para confiar en la intuición y buscar nuevas oportunidades relacionadas con el ámbito laboral.

Números de suerte: 38, 44 y 15.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía lo invita a revisar los vínculos afectivos y la manera de vivir el placer. La seguridad emocional se fortalece cuando se acepta el cambio.

Números de suerte: 57, 38 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Conversaciones intensas y verdades ocultas salen a la luz, favoreciendo transformaciones internas.

Números de suerte: 3, 58 y 55.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición se intensifica y el hogar se convierte en un refugio emocional. Es un buen momento para rituales íntimos y conexiones profundas.

Números de suerte: 1, 22 y 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El brillo personal adopta un tono más reservado, pero cargado de pasión. La creatividad se expresa desde lo íntimo y emocional.

Números de suerte: 9, 40 y 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía escorpiana permite descubrir secretos familiares o personales que impulsan cambios positivos.

Números de suerte: 5, 33 y 26.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los sueños se convierten en mensajes clave. Escuchar esas señales puede conducir a una transformación emocional importante.

Números de suerte: 34, 15 y 49.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Con la Luna en su signo, el poder se multiplica. Es un día ideal para dejar atrás miedos y materializar deseos.

Números de suerte: 32, 50 y 38.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía invita a mirar más allá de lo superficial y a profundizar en los sentimientos propios y ajenos.

Números de suerte: 19, 49 y 44.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los sueños revelan verdades que necesitan ser atendidas. Escuchar la voz interior ayudará a tomar decisiones más acertadas.

Números de suerte: 15, 39 y 43.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La Luna impulsa a explorar lo oculto y a aceptar pasiones que antes se mantenían en silencio.

Números de suerte: 39, 43 y 19.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición alcanza un punto máximo y la espiritualidad se convierte en guía. El hogar se llena de paz y conexión interior.

Números de suerte: 1, 35 y 52.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.