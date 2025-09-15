Suscribirse

Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 16 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Estas combinaciones traerían millonarias sumas de dinero a su vida.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 1:33 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Pese a que desde el 2019 no está presente entre sus seguidores, las predicciones del astrólogo Walter Mercado continúan siendo relevantes en el mundo espiritual, en especial, porque su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, comparte diariamente los horóscopos para cada uno de los 12 signos.

Para el martes 16 de septiembre se revelaron tres números especiales para cada signo, además de consejos que buscan su tranquilidad.

Horóscopo y números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se recomienda dejar atrás rencores y abrir espacio para la libertad en las relaciones. La felicidad se encontrará en lo sencillo.

Números de la suerte: 16, 31, 48.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La creatividad guiará hacia nuevas oportunidades y proyectos. Es un momento de cambios que traerán reconocimientos y crecimiento económico.

Números de la suerte: 39, 17, 29.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El ámbito profesional brillará gracias a los talentos y méritos propios. Nuevos cambios lo motivarán para dejar atrás los problemas.

Números de la suerte: 5, 36, 11.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Su voz tendrá poder y será escuchada. Habrá quienes critiquen, pero la protección espiritual será más fuerte. La clave estará en no perder la fe.

Números de la suerte: 43, 2, 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La fe será la brújula para salir de distintas de pruebas y retos. Los momentos difíciles se convertirán en lecciones.

Números de la suerte: 50, 7, 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La iniciativa le permitirá avanzar en lo laboral y económico. Esfuerzos adicionales traerán recompensas.

Números de la suerte: 1, 3, 27.

Walter Mercado
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones difíciles llegarán a su fin. El hogar y la familia serán relevantes, y la organización será clave para alcanzar el éxito.

Números de la suerte: 22, 14, 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es hora de dejar las quejas y priorizar la salud. Una vida equilibrada en alimentación, ejercicio y emociones permitirá recuperar el bienestar.

Números de la suerte: 40, 32, 15.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las decisiones tomadas en este tiempo resultarán acertadas. Los cambios, los viajes y las nuevas experiencias serán fuente de suerte y crecimiento.

Números de la suerte: 6, 49, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El arte, la espiritualidad y los negocios estarán favorecidos. Nuevas puertas se abrirán, dejando atrás experiencias poco convenientes.

Números de la suerte: 18, 33, 16.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Enfrentar los miedos será el primer paso para liberarse de los mismos. La perseverancia permitirá brillar y disfrutar de nuevas actividades, viajes y aprendizajes.

Números de la suerte: 9, 18, 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La vida social será más tranquila y reflexiva. La comunicación será poderosa. Es el momento de dejar atrás lo que ya no conviene.

Números de la suerte: 18, 20, 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

