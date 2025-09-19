Gente
Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos
Estas son las combinaciones que traerían magia y fortuna el primer día del fin de semana.
En la actualidad, el fallecido astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más relevantes dentro del mundo de la adivinación y las conexiones espirituales, pues a pesar de que haber fallecido hace seis años, sus familiares siguen compartiendo la información relevante que dejó, con el fin de actualizar a sus seguidores a nivel mundial.
Día a día, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, destapa nueva información y reveló el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El deseo de superación se intensifica y anuncia un renacer próximo en su vida. La naturaleza será fuente de paz y espiritualidad.
Números de la suerte: 8, 19, 42.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El área espiritual cobra protagonismo. Sueños o experiencias inesperadas traerán mensajes reveladores.
Números de la suerte: 7, 14, 20.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La energía de los planetas favorece el amor y las relaciones. Es un día ideal para enfocarse en los vínculos importantes y disfrutar de la vida social.
Números de la suerte: 5, 32, 7.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La experiencia adquirida a lo largo de los años le permitirá salir adelante. Su fortaleza emocional será ejemplo para otros.
Números de la suerte: 21, 11, 9.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El tiempo parece insuficiente y esto puede generar tensión. Se recomienda cuidar la salud y disfrutar de lo simple.
Números de la suerte: 10, 7, 17.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La suerte lo acompaña, aunque en el amor debe avanzar con cuidado. El hogar y la familia aportarán calma y seguridad.
Números de la suerte: 15, 37, 23.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Es el momento perfecto para el descanso y la reconciliación. Un paseo en compañía ayudará a fortalecer lazos.
Números de la suerte: 41, 8, 54.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La pasión ocupa un lugar central, pero conviene ignorar comentarios malintencionados con el fin de evitar problemas futuros.
Números de la suerte: 6, 34, 20.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su mente encontrará soluciones rápidas a los problemas que se presenten. Se abren puertas para viajes y nuevas amistades.
Números de la suerte: 12, 52, 21.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La profesión o estudios toman un giro favorable. Una actitud positiva atraerá la prosperidad y el éxito.
Números de la suerte: 8, 44, 35.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Negocios, inversiones y asuntos económicos reciben un impulso positivo por parte de la energía de los astros. El apoyo de amistades y colegas será importante.
Números de la suerte: 7, 15, 9.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El esfuerzo en el trabajo será reconocido pronto. Adaptarse a las circunstancias y mantener la armonía social será clave para aceptar todo lo que venga.
Números de la suerte: 1, 15, 41.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.