Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 20 de septiembre y horóscopo para los 12 signos

Estas son las combinaciones que traerían magia y fortuna el primer día del fin de semana.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 3:59 a. m.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

En la actualidad, el fallecido astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más relevantes dentro del mundo de la adivinación y las conexiones espirituales, pues a pesar de que haber fallecido hace seis años, sus familiares siguen compartiendo la información relevante que dejó, con el fin de actualizar a sus seguidores a nivel mundial.

Día a día, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, destapa nueva información y reveló el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Walter Mercado.
Walter Mercado.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El deseo de superación se intensifica y anuncia un renacer próximo en su vida. La naturaleza será fuente de paz y espiritualidad.

Números de la suerte: 8, 19, 42.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El área espiritual cobra protagonismo. Sueños o experiencias inesperadas traerán mensajes reveladores.

Números de la suerte: 7, 14, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía de los planetas favorece el amor y las relaciones. Es un día ideal para enfocarse en los vínculos importantes y disfrutar de la vida social.

Números de la suerte: 5, 32, 7.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La experiencia adquirida a lo largo de los años le permitirá salir adelante. Su fortaleza emocional será ejemplo para otros.

Números de la suerte: 21, 11, 9.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El tiempo parece insuficiente y esto puede generar tensión. Se recomienda cuidar la salud y disfrutar de lo simple.

Números de la suerte: 10, 7, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La suerte lo acompaña, aunque en el amor debe avanzar con cuidado. El hogar y la familia aportarán calma y seguridad.

Números de la suerte: 15, 37, 23.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es el momento perfecto para el descanso y la reconciliación. Un paseo en compañía ayudará a fortalecer lazos.

Números de la suerte: 41, 8, 54.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La pasión ocupa un lugar central, pero conviene ignorar comentarios malintencionados con el fin de evitar problemas futuros.

Números de la suerte: 6, 34, 20.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su mente encontrará soluciones rápidas a los problemas que se presenten. Se abren puertas para viajes y nuevas amistades.

Números de la suerte: 12, 52, 21.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La profesión o estudios toman un giro favorable. Una actitud positiva atraerá la prosperidad y el éxito.

Números de la suerte: 8, 44, 35.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Negocios, inversiones y asuntos económicos reciben un impulso positivo por parte de la energía de los astros. El apoyo de amistades y colegas será importante.

Números de la suerte: 7, 15, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El esfuerzo en el trabajo será reconocido pronto. Adaptarse a las circunstancias y mantener la armonía social será clave para aceptar todo lo que venga.

Números de la suerte: 1, 15, 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

walter mercado

Noticias Destacadas

