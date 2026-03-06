Walter Mercado: números de la suerte del 7 de marzo para todos los signos

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el sábado 7 de marzo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La familia cobrará mayor importancia y la fe se verá reforzada, lo que permitirá superar cualquier obstáculo que aparezca en el camino.

Números de la suerte: 33, 1, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el terreno sentimental, el panorama se muestra favorable, con momentos de pasión, comprensión y estabilidad.

Números de la suerte: 47, 18, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Para Géminis se abre un panorama positivo en asuntos relacionados con viajes, estudios y negocios. La independencia económica podría convertirse en una meta alcanzable en esta etapa.

Números de la suerte: 21, 10, 6.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición jugará un papel fundamental, especialmente al momento de evaluar oportunidades de negocio.

Números de la suerte: 28, 42, 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se cerrarán ciclos emocionales que permitirán avanzar con mayor libertad hacia nuevas experiencias.

Números de la suerte: 27, 10, 35.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será importante actuar con cautela y revisar todos los aspectos legales antes de tomar decisiones importantes. Las asociaciones estratégicas podrían resultar muy beneficiosas.

Números de la suerte: 12, 50, 3.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La capacidad para enfrentar la envidia o las críticas con serenidad será una de sus mayores fortalezas.

Números de la suerte: 23, 1, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los cambios que se presenten pueden convertirse en oportunidades para reinventarse y avanzar hacia una vida más auténtica.

Números de la suerte: 11, 38, 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario podría experimentar avances importantes en sus objetivos personales, además de una etapa especialmente favorable en el amor. El optimismo será su mejor aliado.

Números de la suerte: 6, 22, 51.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría liberarse de responsabilidades que ya no le aportaban bienestar. También se vislumbran mejoras en la salud y recuperación económica.

Números de la suerte: 40, 12, 34.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Antes de actuar, será importante reflexionar y evitar involucrarse en conflictos que no le correspondan. Mantener cierta distancia frente a problemas ajenos le permitirá conservar la tranquilidad.

Números de la suerte: 45, 31, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En asuntos familiares, la honestidad será la herramienta más efectiva para resolver situaciones pendientes.

Números de la suerte: 18, 2, 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.