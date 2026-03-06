Gente

Walter Mercado: números de la suerte del 7 de marzo para todos los signos

Estas son algunas de las cifras que lo acercarían a llevarse el premio mayor.

Laura Camila Másmela Bernal

6 de marzo de 2026, 5:03 p. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el sábado 7 de marzo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La familia cobrará mayor importancia y la fe se verá reforzada, lo que permitirá superar cualquier obstáculo que aparezca en el camino.

Números de la suerte: 33, 1, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En el terreno sentimental, el panorama se muestra favorable, con momentos de pasión, comprensión y estabilidad.

Números de la suerte: 47, 18, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Para Géminis se abre un panorama positivo en asuntos relacionados con viajes, estudios y negocios. La independencia económica podría convertirse en una meta alcanzable en esta etapa.

Números de la suerte: 21, 10, 6.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición jugará un papel fundamental, especialmente al momento de evaluar oportunidades de negocio.

Números de la suerte: 28, 42, 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se cerrarán ciclos emocionales que permitirán avanzar con mayor libertad hacia nuevas experiencias.

Números de la suerte: 27, 10, 35.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será importante actuar con cautela y revisar todos los aspectos legales antes de tomar decisiones importantes. Las asociaciones estratégicas podrían resultar muy beneficiosas.

Números de la suerte: 12, 50, 3.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La capacidad para enfrentar la envidia o las críticas con serenidad será una de sus mayores fortalezas.

Números de la suerte: 23, 1, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los cambios que se presenten pueden convertirse en oportunidades para reinventarse y avanzar hacia una vida más auténtica.

Números de la suerte: 11, 38, 9.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario podría experimentar avances importantes en sus objetivos personales, además de una etapa especialmente favorable en el amor. El optimismo será su mejor aliado.

Números de la suerte: 6, 22, 51.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría liberarse de responsabilidades que ya no le aportaban bienestar. También se vislumbran mejoras en la salud y recuperación económica.

Números de la suerte: 40, 12, 34.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Antes de actuar, será importante reflexionar y evitar involucrarse en conflictos que no le correspondan. Mantener cierta distancia frente a problemas ajenos le permitirá conservar la tranquilidad.

Números de la suerte: 45, 31, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En asuntos familiares, la honestidad será la herramienta más efectiva para resolver situaciones pendientes.

Números de la suerte: 18, 2, 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

