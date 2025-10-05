Walter Mercado: números de la suerte para el 6 de octubre; un giro para recibir una buena noticia

Para el lunes 6 de octubre, las configuraciones planetarias marcan un llamado a la transformación y a la apertura de nuevas oportunidades, de acuerdo con la herencia astrológica de Walter Mercado, la cual hoy mantiene viva su sobrina Betty B. Mercado.

La llegada de un nuevo mes impulsa las energías, permitiendo que cada persona viva el proceso de una forma distinta. Cada signo experimentará esta energía de manera particular, encontrando puertas que se abren en su camino.

Como lo señala El Nuevo Herald, que recopila a diario este trabajo, los 12 signos reciben una guía personalizada acompañada de sus números de la suerte, útiles tanto para la toma de decisiones como para quienes confían en los juegos de azar.

Aries

La influencia de Mercurio favorece la intimidad y la comunicación en pareja. También se ven aspectos positivos en temas legales y contratos.

Números: 3, 15, 27.

Tauro

El carisma aumenta y puede atraer nuevos amores. En pareja, los proyectos conjuntos serán exitosos gracias a la energía de Mercurio en la casa de uniones.

Números: 9, 21, 5.

Géminis

Un cambio laboral traerá beneficios a largo plazo. Mercurio en la casa de la salud impulsa hábitos más sanos y cuidado personal.

Números: 4, 14, 35.

Cáncer

La comunicación será clave para conquistar en el amor. La Luna llena y Mercurio en la casa de placeres anuncian días de intensidad y acción.

Números: 1, 48, 10.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Leo

Se recomienda armonizar el hogar y disfrutar actividades personales. La comunicación con una figura femenina será importante y positiva.

Números: 9, 23, 14.

Virgo

Mercurio en la casa de la comunicación potencia el diálogo, tanto en lo personal como en lo laboral. Es buen momento para aclarar asuntos y reclamar lo justo.

Números: 33, 2, 24.

Libra

El área financiera se beneficia con Mercurio. Buen tiempo para ventas, negociaciones y mejorar ingresos, además de organizar deudas.

Números: 5, 37, 1.

Escorpio

Mercurio y la Luna llena en su signo potencian el carisma y la capacidad de persuasión, resaltando sus cualidades comunicativas y magnéticas.

Números: 41, 1, 38.

Sagitario

La energía de Mercurio impulsa la espiritualidad y la autoexploración. Es un momento ideal para estudios esotéricos o religiosos que favorezcan el crecimiento personal.

Números: 7, 13, 25.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Capricornio

Buen periodo para comunicar metas y fortalecer relaciones laborales y de amistad. Surgen contactos que pueden apoyar el desarrollo profesional.

Números: 5, 11, 2.

Acuario

La vitalidad y el deseo de emprender se intensifican. Con Mercurio y la Luna llena, se abren puertas hacia el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.

Números: 18, 4, 13.

Piscis

La comunicación internacional y los viajes se ven favorecidos. Es momento de explorar nuevos lugares y nutrir el espíritu con experiencias esotéricas y culturales.