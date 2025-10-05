Gente
Walter Mercado: números de la suerte para el 6 de octubre; un giro para recibir una buena noticia
El legado del astrólogo sigue vivo, entregando los mensajes astrales a cada signo.
Para el lunes 6 de octubre, las configuraciones planetarias marcan un llamado a la transformación y a la apertura de nuevas oportunidades, de acuerdo con la herencia astrológica de Walter Mercado, la cual hoy mantiene viva su sobrina Betty B. Mercado.
La llegada de un nuevo mes impulsa las energías, permitiendo que cada persona viva el proceso de una forma distinta. Cada signo experimentará esta energía de manera particular, encontrando puertas que se abren en su camino.
Como lo señala El Nuevo Herald, que recopila a diario este trabajo, los 12 signos reciben una guía personalizada acompañada de sus números de la suerte, útiles tanto para la toma de decisiones como para quienes confían en los juegos de azar.
Aries
La influencia de Mercurio favorece la intimidad y la comunicación en pareja. También se ven aspectos positivos en temas legales y contratos.
Números: 3, 15, 27.
Tauro
El carisma aumenta y puede atraer nuevos amores. En pareja, los proyectos conjuntos serán exitosos gracias a la energía de Mercurio en la casa de uniones.
Números: 9, 21, 5.
Géminis
Un cambio laboral traerá beneficios a largo plazo. Mercurio en la casa de la salud impulsa hábitos más sanos y cuidado personal.
Números: 4, 14, 35.
Cáncer
La comunicación será clave para conquistar en el amor. La Luna llena y Mercurio en la casa de placeres anuncian días de intensidad y acción.
Números: 1, 48, 10.
Leo
Se recomienda armonizar el hogar y disfrutar actividades personales. La comunicación con una figura femenina será importante y positiva.
Números: 9, 23, 14.
Virgo
Mercurio en la casa de la comunicación potencia el diálogo, tanto en lo personal como en lo laboral. Es buen momento para aclarar asuntos y reclamar lo justo.
Números: 33, 2, 24.
Libra
El área financiera se beneficia con Mercurio. Buen tiempo para ventas, negociaciones y mejorar ingresos, además de organizar deudas.
Números: 5, 37, 1.
Escorpio
Mercurio y la Luna llena en su signo potencian el carisma y la capacidad de persuasión, resaltando sus cualidades comunicativas y magnéticas.
Números: 41, 1, 38.
Sagitario
La energía de Mercurio impulsa la espiritualidad y la autoexploración. Es un momento ideal para estudios esotéricos o religiosos que favorezcan el crecimiento personal.
Números: 7, 13, 25.
Capricornio
Buen periodo para comunicar metas y fortalecer relaciones laborales y de amistad. Surgen contactos que pueden apoyar el desarrollo profesional.
Números: 5, 11, 2.
Acuario
La vitalidad y el deseo de emprender se intensifican. Con Mercurio y la Luna llena, se abren puertas hacia el éxito tanto en lo personal como en lo profesional.
Números: 18, 4, 13.
Piscis
La comunicación internacional y los viajes se ven favorecidos. Es momento de explorar nuevos lugares y nutrir el espíritu con experiencias esotéricas y culturales.
Números: 16, 6, 1.