A pesar de su partida en 2019, Walter Mercado continúa ocupando un lugar destacado en el mundo de la astrología, con un legado que se mantiene vivo gracias a su familia, encargada de difundir los mensajes y predicciones que dejó escritos. Estas orientaciones siguen siendo esperadas por miles de seguidores que confían en su visión.
Para el martes 7 de abril, se dieron a conocer nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, pensadas para quienes participan en juegos de azar como chances y loterías. Estas interpretaciones, cargadas de simbolismo, refuerzan el vínculo con su audiencia.
El diario El Nuevo Herald recopiló esta información, organizando los mensajes según cada signo del zodiaco.
Aries
La Luna en Sagitario impulsa su energía y deseo de aventura, motivándolo a salir de la rutina, asumir riesgos y confiar en su intuición.
Números de suerte: 4, 17, 39.
Tauro
Este tránsito lo invita a soltar el control y abrirse a nuevas perspectivas sobre la abundancia y sus recursos personales.
Números de suerte: 8, 21, 44.
Géminis
Se favorecen las conversaciones profundas y alianzas importantes. Su mente está abierta a nuevas ideas que amplían su visión.
Números de suerte: 3, 12, 56.
Cáncer
La energía lunar impulsa cambios en su rutina para mejorar su bienestar físico y emocional. Pequeños ajustes traerán grandes resultados.
Números de suerte: 6, 19, 40.
Leo
Se activa su creatividad y deseo de disfrutar. Es un día propicio para expresarse, iniciar proyectos o seguir sus pasiones.
Números de suerte: 1, 28, 53.
Virgo
Este tránsito lo invita a flexibilizar su estructura y buscar equilibrio emocional, encontrando claridad en su entorno personal.
Números de suerte: 9, 15, 42.
Libra
Su mente se llena de ideas y oportunidades. Es un buen momento para comunicar, estudiar y compartir proyectos.
Números de suerte: 7, 23, 31.
Escorpio
Se activan oportunidades económicas y confianza en su valor personal, fortaleciendo su sentido de seguridad.
Números de suerte: 11, 26, 48.
Sagitario
Con la Luna en su signo, renueva su energía y autenticidad. Es ideal para iniciar proyectos y tomar decisiones importantes.
Números de suerte: 5, 22, 60.
Capricornio
Se enfoca en su mundo interior. Es un momento propicio para descansar, reflexionar y soltar cargas.
Números de suerte: 2, 18, 37.
Acuario
Se fortalecen sus vínculos sociales y proyectos colectivos, recibiendo apoyo e inspiración para crecer.
Números de suerte: 10, 27, 54.
Piscis
La Luna activa su área profesional, impulsándolo a avanzar en metas y mostrar su talento con confianza.
Números de suerte: 14, 20, 46.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.