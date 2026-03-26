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Walter Mercado: números de la suerte para ganarse jugoso premio en la lotería este viernes, 27 de marzo

El famoso dejó un legado muy sólido, el cual ha sido acogido por miles de seguidores.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de marzo de 2026, 4:23 p. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El viernes 27 de marzo se proyecta como una fecha clave para quienes creen en la influencia de los astros. Según especialistas en astrología, la energía de ese día favorecería la toma de decisiones importantes y el inicio de nuevas etapas.

La recomendación principal es aprovechar el momento para avanzar tanto en lo personal como en lo profesional, dejando atrás aquello que ya no aporta. De acuerdo con los astrólogos, las configuraciones planetarias potenciarían la intuición, la valentía y la capacidad de adaptación.

En este contexto, cobra relevancia el legado de Walter Mercado, recordado por su mensaje enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía personal.

Su visión continúa vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha mantenido vivas sus enseñanzas entre los seguidores de la astrología.

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Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de marzo para los 12 signos del zodiaco

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Números cargados de suerte de Walter Mercado para todos los signos: cifras ganadoras para el 25 de marzo

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Walter Mercado: cifras ganadoras y de la suerte para los 12 signos del zodiaco este 24 de marzo

Aries

Alcanzará sus objetivos con esfuerzo, pese a limitaciones económicas temporales. Organizar sus ideas será clave.

Números de suerte: 11, 15, 32.

Tauro

Se recomienda respetar la individualidad de los demás y abrirse a nuevas perspectivas.

Números de suerte: 48, 6, 21.

Géminis

Enfrentará problemas con fortaleza, apoyando a alguien cercano. La paciencia será fundamental.

Números de suerte: 46, 3, 14.

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Cáncer

Un cambio inesperado alterará sus planes. Será importante ayudar a otros y recargar energías.

Números de suerte: 13, 11, 4.

Leo

Ceder y evitar decisiones impulsivas traerá mejores resultados, especialmente en lo laboral.

Números de suerte: 3, 20, 18.

Virgo

Es momento de liberarse de ataduras y confiar en sus capacidades para avanzar.

Números de suerte: 16, 20, 8

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

Su creatividad será clave para generar ingresos y satisfacciones personales.

Números de suerte: 16, 5, 10.

Escorpio

Deberá hacer ajustes personales y expresar con claridad lo que desea.

Números de suerte: 29, 16, 37.

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Sagitario

El amor traerá nuevas oportunidades y recompensas emocionales. Tendrá más suerte ahora en el amor de la que imagina.

Números de suerte: 10, 8, 50.

Capricornio

Se recomienda equilibrar lo laboral y lo personal para evitar conflictos familiares.

Números de suerte: 18, 23, 19.

Acuario

Es momento de reflexionar y encontrar respuestas internas para avanzar.

Números de suerte: 13, 41, 5.

Piscis

Contará con energía y apoyo para impulsar sus planes y lograr éxito, especialmente en lo económico.

Números de suerte: 21, 46, 39.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.