Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería hoy lunes, 30 de marzo

El 2026 comenzó con un ambiente de renovación y expectativa, dando paso a una etapa que muchos consideran ideal para impulsar cambios y aprovechar nuevas oportunidades. Como suele ocurrir al inicio del año, la astrología retomó protagonismo, con especialistas que comparten sus interpretaciones como una guía simbólica ante los desafíos diarios.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En ese escenario, durante la última semana de marzo, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, dio a conocer los números de la suerte para quienes esperan acertar en la lotería este 30 del mes. Estas predicciones fueron recopiladas por El Nuevo Herald y organizadas según cada signo zodiacal.

Así, los primeros meses del año avanzan con una energía distinta, en la que la fe, la esperanza y el deseo de crecimiento personal se mezclan con la expectativa de que el 2026 traiga decisiones clave, procesos de cambio y nuevas posibilidades en diferentes ámbitos de la vida.

Aries

“Venus se ubica hoy en el signo de Tauro y te invita a bajar el ritmo de tu vida y disfrutar lo que ya has construido. Tu energía se nivela y te vuelves más paciente y sensual, ayudándote a valorar tus recursos y tu cuerpo. Cuidarte, mimarte se convierte ahora en una prioridad. Protegerás tu paz interior como algo sagrado”.

Números de suerte: 3, 24, 81.

Tauro

“Con Venus, tu planeta regente, en tu signo, tu magnetismo se eleva y tus deseos de compartir con tus seres queridos se enfatizan. Te sentirás más seguro, más atractivo y conectado con tus deseos. El día se presenta perfecto para mimarte, embellecer tus alrededores y atraer lo que realmente te hace bien”.

Números de suerte: 10, 36, 55.

Géminis

“La energía venusina ahora en el signo de Tauro te pide silencio interior, calma, tranquilidad. Podrás controlar ese torbellino de pensamientos y calmar tu mente para así poder escuchar mejor tus emociones. Aprovecha esta energía pasiva para descansar, meditar o reconectar con aquello que te devuelva la paz. Tu intuición se vuelve más aguda, Géminis”.

Números de suerte: 4, 27, 88.

Cáncer

“Venus, ahora en el signo de Tauro, ilumina con su bella energía el mundo de tus amistades y tus redes de apoyo. Estarás ahora más cercano a quienes te nutren emocionalmente. Un encuentro, una conversación o un gesto amable puede fortalecer un vínculo importante. La estabilidad afectiva te rodea”.

Números de suerte: 12, 41, 9.

Leo

“El tránsito del planeta Venus por el signo de Tauro embellece tu imagen pública y te ayuda a avanzar con mucha elegancia hacia tus metas. Tu presencia inspira confianza y tu creatividad se vuelve más extensa, activa, atractiva. Es un buen día para mostrar tu talento, negociar o dar un paso firme hacia un proyecto valioso”.

Números de suerte: 8, 33, 77.

Virgo

“Venus, ahora en el signo de Tauro, te abre la mente a ideas más suaves, sensuales y placenteras. Excelente periodo para aprender algo que te inspire profundamente o conectar con una nueva filosofía de vida que te brinde paz. Es un día ideal para planear viajes, estudiar o disfrutar en contacto con la naturaleza”.

Números de suerte: 15, 44, 70.

Libra

“Tu planeta regente, Venus, se ubica hoy en el signo de Tauro y profundiza tus emociones y tu deseo de intimidad real. Buscas conexiones amorosas honestas, estables y sensuales. Es un buen momento para soltar miedos, hablar desde el corazón y permitirte recibir apoyo. Tu magnetismo emocional aumenta”.

Números de suerte: 9, 26, 63.

Escorpio

“Venus, el planeta del amor y la belleza, ilumina tu zona de pareja y vínculos importantes. Esta energía venusina favorece acuerdos, te brinda momentos de ternura y estabilidad. Si hay tensión en tu ambiente, puedes resolverla con calma y, si gozas de armonía, la misma se vuelve más profunda. El placer compartido se convierte en tu mejor medicina”.

Números de suerte: 11, 39, 58.

Sagitario

“El tránsito de Venus por el signo de Tauro te invita a cuidar tu cuerpo, tu rutina y tu bienestar. De seguro encontrarás placer en lo simple, como lo es ordenar, cocinar, caminar, organizar tu espacio. La estabilidad que construyes hoy te dará libertad mañana. Tu energía se vuelve más práctica y sensorial”.

Números de suerte: 5, 30, 84.

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería Foto: Getty Images

Capricornio

“Venus entra hoy en el signo de Tauro, despertando tu creatividad, tu sensualidad y tu deseo de disfrutar plenamente el momento sin sentirte culpable. Este día se presenta perfecto para expresarte, jugar, crear o dedicar tiempo a un proyecto personal que te brinde alegría. El placer se vuelve ahora productivo y nutritivo”.

Números de suerte: 13, 47, 72.

Acuario

“La energía venusina te impulsa a buscar paz en tu hogar y en tus raíces. Excelente periodo para ordenar, decorar o simplemente descansar en ese espacio especial que te hace sentir seguro y tranquilo, Acuario. Tus emociones se estabilizan cuando tu entorno refleja tu esencia. La paz se vuelve refugio”.

Números de suerte: 6, 22, 51.

Piscis

“Venus entra hoy en el signo de Tauro y con su sutil energía suaviza tu comunicación y te ayuda a expresar tus ideas con belleza y calma. Tus palabras podrán sanar, inspirar o atraer a tu vida a alguien importante. Es un buen día para escribir, conversar o escuchar. La claridad llega a través de lo simple”.

Números de suerte: 14, 28, 90.