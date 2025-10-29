Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números mágicos para el jueves, 30 de octubre, y horóscopo para los 12 signos

Estas cifras estarían intencionadas al éxito económico de quienes las utilicen.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 3:04 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Pese a que falleció en el año 2019, en la actualidad., Walter Mercado continúa siendo una de las figuras de la astrología con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues en varias ocasiones acertó en sus predicciones.

Es por esto que, su sobrina se encarga de revelarle a su público, el horóscopo y los números de la suerte para cada día, esperando que estos acerquen a los creyentes a los millonarios premios de las loterías y los juegos de azar.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Antes de emprender nuevos proyectos o viajes, revise bien cada detalle y actúe con precaución para evitar contratiempos.

Números de la suerte: 5, 36, 17.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Lo que antes parecía inaccesible ahora fluye con facilidad. Es un buen día para iniciar ese proyecto que ha postergado.

Números de la suerte: 19, 4, 36.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Administre bien su dinero y evite gastos innecesarios. Priorizar las responsabilidades garantizará estabilidad.

Números de la suerte: 2, 35, 32.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de cuidar cuerpo y alma, leer, meditar y crear su propio espacio de serenidad.

Números de la suerte: 33, 40, 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Evite excesos y cuide su economía. Aunque las tentaciones materiales estén presentes, la prudencia le permitirá evitar dificultades.

Números de la suerte: 14, 9, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Romper la rutina le traerá alegría y renovación emocional. Un encuentro especial podría marcar la jornada.

Números de la suerte: 17, 4, 46.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Su palabra tendrá poder y podrá inspirar a los demás si evita las críticas o los juicios a las personas que lo rodean.

Números de la suerte: 8, 20, 9.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las energías negativas se alejan y se abren nuevas oportunidades económicas o profesionales.

Números de la suerte: 10, 45, 32.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los asuntos económicos comienzan a mejorar, pero es momento de dejar atrás sentimientos de culpa o dependencias emocionales.

Números de la suerte: 3, 44, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Afronte los miedos y permita que el amor fluya naturalmente. Escuchar al corazón será su guía más confiable.

Números de la suerte: 45, 8, 30.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sus talentos pueden inspirar a otros y abrirle puertas importantes. Sea claro con sus metas y siga su propio ritmo.

Números de la suerte: 27, 5, 49.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Evite los excesos y administre con inteligencia lo que tiene. Mantener el equilibrio financiero será esencial para el futuro.

Números de la suerte: 20, 36, 2.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

2. Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

3. Huracán Melissa deja casas derrumbadas en el Atlántico: impactantes imágenes muestran la devastación

4. Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

5. Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.