Gente
Walter Mercado: números mágicos para el jueves, 30 de octubre, y horóscopo para los 12 signos
Estas cifras estarían intencionadas al éxito económico de quienes las utilicen.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Pese a que falleció en el año 2019, en la actualidad., Walter Mercado continúa siendo una de las figuras de la astrología con mayor reconocimiento y credibilidad a nivel mundial, pues en varias ocasiones acertó en sus predicciones.
Es por esto que, su sobrina se encarga de revelarle a su público, el horóscopo y los números de la suerte para cada día, esperando que estos acerquen a los creyentes a los millonarios premios de las loterías y los juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Antes de emprender nuevos proyectos o viajes, revise bien cada detalle y actúe con precaución para evitar contratiempos.
Números de la suerte: 5, 36, 17.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Lo que antes parecía inaccesible ahora fluye con facilidad. Es un buen día para iniciar ese proyecto que ha postergado.
Números de la suerte: 19, 4, 36.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Administre bien su dinero y evite gastos innecesarios. Priorizar las responsabilidades garantizará estabilidad.
Números de la suerte: 2, 35, 32.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Es momento de cuidar cuerpo y alma, leer, meditar y crear su propio espacio de serenidad.
Números de la suerte: 33, 40, 12.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Evite excesos y cuide su economía. Aunque las tentaciones materiales estén presentes, la prudencia le permitirá evitar dificultades.
Números de la suerte: 14, 9, 17.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Romper la rutina le traerá alegría y renovación emocional. Un encuentro especial podría marcar la jornada.
Números de la suerte: 17, 4, 46.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Su palabra tendrá poder y podrá inspirar a los demás si evita las críticas o los juicios a las personas que lo rodean.
Números de la suerte: 8, 20, 9.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Las energías negativas se alejan y se abren nuevas oportunidades económicas o profesionales.
Números de la suerte: 10, 45, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Los asuntos económicos comienzan a mejorar, pero es momento de dejar atrás sentimientos de culpa o dependencias emocionales.
Números de la suerte: 3, 44, 12.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Afronte los miedos y permita que el amor fluya naturalmente. Escuchar al corazón será su guía más confiable.
Números de la suerte: 45, 8, 30.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Sus talentos pueden inspirar a otros y abrirle puertas importantes. Sea claro con sus metas y siga su propio ritmo.
Números de la suerte: 27, 5, 49.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Evite los excesos y administre con inteligencia lo que tiene. Mantener el equilibrio financiero será esencial para el futuro.
Números de la suerte: 20, 36, 2.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.