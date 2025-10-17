Suscribirse

Gente

Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 18 de octubre y horóscopo para los 12 signos

Con estas cifras podría aumentar las posibilidades de llevarse el premio mayor en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 3:04 a. m.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

La astrología y los mensajes inspiradores de Walter Mercado continúan teniendo un fuerte impacto en millones de personas alrededor del mundo. Aunque el icónico astrólogo falleció en 2019, su legado permanece vivo gracias a su sobrina Betty B. Mercado.

Para el sábado, 18 de octubre, los signos del zodiaco recibieron mensajes cargados de energía positiva, además de los números de la suerte, que lo acercarían a ganarse la lotería.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía favorable lo invita a compartir los logros con personas cercanas y a dejar atrás hábitos que ya no aportan.

Números de la suerte: 7, 10, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se recomienda priorizar el bienestar físico y emocional, así como cuidar la imagen personal.

Números de la suerte: 33, 20, 1.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Su autoestima y vitalidad estarán en un punto alto, lo que podría generar también envidias alrededor.

Números de la suerte: 45, 16, 5.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer se sentirá más romántico, pero tendrá que actuar con paciencia para llegar a acuerdos importantes en el entorno familiar.

Números de la suerte: 8, 44, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es el momento de asumir la responsabilidad de la propia vida y diseñar un plan de acción.

Números de la suerte: 20, 14, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se sugiere fortalecer los vínculos sentimentales y valorar a quienes acompañan el camino.

Números de la suerte: 40, 6, 18.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se recomienda actuar con calma en asuntos económicos y evitar inversiones apresuradas.

Números de la suerte: 14, 3, 9.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se podrían generar fricciones con personas cercanas, pero aceptar consejos permitirá avanzar con firmeza.

Números de la suerte: 38, 46, 24.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía positiva favorece la expresión afectiva y el logro de buenos resultados en cada acción.

Números de la suerte: 9, 30, 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hablar con el corazón ayudará a liberarse de bloqueos. La energía emocional estará en alza, brindando claridad.

Números de la suerte: 5, 11, 32.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los sueños podrían ofrecer señales valiosas para orientar decisiones. Aceptar la realidad con objetividad será un paso importante.

Números de la suerte: 35, 18, 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un buen día para expresar talentos y explorar nuevos caminos. La intuición se presenta como aliada para tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 13, 19, 27.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

