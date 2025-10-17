Gente
Walter Mercado: números mágicos para el sábado, 18 de octubre y horóscopo para los 12 signos
Con estas cifras podría aumentar las posibilidades de llevarse el premio mayor en los juegos de azar.
La astrología y los mensajes inspiradores de Walter Mercado continúan teniendo un fuerte impacto en millones de personas alrededor del mundo. Aunque el icónico astrólogo falleció en 2019, su legado permanece vivo gracias a su sobrina Betty B. Mercado.
Para el sábado, 18 de octubre, los signos del zodiaco recibieron mensajes cargados de energía positiva, además de los números de la suerte, que lo acercarían a ganarse la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía favorable lo invita a compartir los logros con personas cercanas y a dejar atrás hábitos que ya no aportan.
Números de la suerte: 7, 10, 5.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se recomienda priorizar el bienestar físico y emocional, así como cuidar la imagen personal.
Números de la suerte: 33, 20, 1.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Su autoestima y vitalidad estarán en un punto alto, lo que podría generar también envidias alrededor.
Números de la suerte: 45, 16, 5.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Cáncer se sentirá más romántico, pero tendrá que actuar con paciencia para llegar a acuerdos importantes en el entorno familiar.
Números de la suerte: 8, 44, 29.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Es el momento de asumir la responsabilidad de la propia vida y diseñar un plan de acción.
Números de la suerte: 20, 14, 13.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se sugiere fortalecer los vínculos sentimentales y valorar a quienes acompañan el camino.
Números de la suerte: 40, 6, 18.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se recomienda actuar con calma en asuntos económicos y evitar inversiones apresuradas.
Números de la suerte: 14, 3, 9.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Se podrían generar fricciones con personas cercanas, pero aceptar consejos permitirá avanzar con firmeza.
Números de la suerte: 38, 46, 24.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La energía positiva favorece la expresión afectiva y el logro de buenos resultados en cada acción.
Números de la suerte: 9, 30, 22.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Hablar con el corazón ayudará a liberarse de bloqueos. La energía emocional estará en alza, brindando claridad.
Números de la suerte: 5, 11, 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Los sueños podrían ofrecer señales valiosas para orientar decisiones. Aceptar la realidad con objetividad será un paso importante.
Números de la suerte: 35, 18, 20.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es un buen día para expresar talentos y explorar nuevos caminos. La intuición se presenta como aliada para tomar decisiones acertadas.
Números de la suerte: 13, 19, 27.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.