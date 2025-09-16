Suscribirse

Walter Mercado: números para ganar la lotería el miércoles, 17 de septiembre y consejos para cada signo

Con estas combinaciones podría hacerse millonario en un juego de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

17 de septiembre de 2025, 2:02 a. m.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Este miércoles, 17 de septiembre, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las experiencias pasadas se convierten en aprendizajes que impulsan nuevas oportunidades en el amor y en la vida.

Números de suerte: 19, 6, 30.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se acerca alguien especial que renueva las emociones. Conviene evitar intrigas y seguir la voz interior.

Números de suerte: 20, 6, 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se recomienda escuchar propuestas, pero esperar antes de decidir. En el amor, la prudencia será clave.

Números de suerte: 2, 11, 36.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ámbito económico se ilumina y se favorecen las transacciones. Se abre paso al perdón y a las nuevas oportunidades.

Números de suerte: 41, 3, 16.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Confiar en sí mismo será esencial. Las oportunidades aparecen en las actividades nuevas y distintas.

Números de suerte: 18, 5, 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es un día para dejar la rutina y permitirse ser creativo. Se marcan momentos de brillo, reconocimiento y acuerdos importantes.

Números de suerte: 23, 7, 19.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El camino se abre hacia nuevas experiencias y horizontes. Se dejan atrás problemas y responsabilidades innecesarias.

Números de suerte: 31, 9, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los viajes y avances estarán favorecidos. Se anuncian recompensas por los esfuerzos y un mayor reconocimiento en el ámbito profesional.

Números de suerte: 8, 40, 35.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Lo mejor es evitar discusiones laborales y fluir con calma. La adaptabilidad será la clave para fortalecer vínculos.

Números de suerte: 18, 3, 27.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La intuición se intensifica, revelando verdades ocultas. Se inicia un periodo de aceptación personal y de inspiración para otros.

Números de suerte: 50, 3, 14.

Walter Mercado.
Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es momento de cuidar detalles y proyectar seguridad frente a los demás. Esto podría abrirle puertas inesperadas.

Números de suerte: 23, 16, 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es tiempo de vivir el presente y aprovechar la inspiración que llega por parte de la familia o amistades cercanas. El crecimiento espiritual se fortalece.

Números de suerte: 7, 11, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

