Suscribirse

Gente

Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre

Con estas cifras podría llegar a convertirse en uno de los ganadores de los juegos de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 2:22 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Después de más de 6 años de su fallecimiento, el vidente y astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las personalidades con mayor reconocimiento y credibilidad para los amantes de las energías y la conexión con el universo.

Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, actualiza a sus seguidores diariamente con los números de la suerte y el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Estará decidido, con fuerza interior y carisma. Su liderazgo atraerá admiración y nuevas oportunidades.

Números de suerte: 43, 3, 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este signo concentrará su energía en fortalecer sus ingresos y buscar estabilidad financiera. El riesgo medido podría dar buenos frutos.

Números de suerte: 2, 50, 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Viajes o contactos con otras culturas podrían abrir puertas. La expansión personal será clave.

Números de suerte: 15, 26, 17.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La familia y el hogar ocuparán un lugar central, y la armonía será su mejor amuleto.

Números de suerte: 3, 12, 15.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se avecinan decisiones importantes y revelaciones a través de sueños e intuiciones.

Números de suerte: 26, 10, 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las decisiones impulsivas podrían tener consecuencias duraderas. El tiempo aclarará cualquier duda.

Números de suerte: 25, 4, 8.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra avanza con determinación, cerrando ciclos que impedían su progreso y abriendo caminos al éxito.

Números de suerte: 10, 40, 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Juegos y bromas dominarán el día, pero será importante cuidar las palabras para evitar herir sensibilidades.

Números de suerte: 39, 5, 27.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un viaje o un descanso bien merecido podría estar cerca. Las verdades ocultas salen a la luz.

Números de suerte: 47, 5, 32.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo enfrentará desafíos emocionales que le permitirán crecer y sanar.

Números de suerte: 47, 38, 24.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es el momento perfecto para cambiar algunos de sus métodos de trabajo y abrirse a cambios que mejoren la productividad y la vida personal.

Números de suerte: 27, 7, 30.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las relaciones sociales traerán oportunidades y avances personales.

Números de suerte: 43, 2, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la razón por la que ‘Perros Criollos’, el trío de comediantes, se despidió de los escenarios: “Esta manada nunca morirá”

2. Tabla de posiciones tras la victoria de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali: así van los ocho

3. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

4. Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

5. Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.