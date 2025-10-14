Gente
Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre
Con estas cifras podría llegar a convertirse en uno de los ganadores de los juegos de azar.
Después de más de 6 años de su fallecimiento, el vidente y astrólogo Walter Mercado continúa siendo una de las personalidades con mayor reconocimiento y credibilidad para los amantes de las energías y la conexión con el universo.
Es por esto que, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, actualiza a sus seguidores diariamente con los números de la suerte y el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Estará decidido, con fuerza interior y carisma. Su liderazgo atraerá admiración y nuevas oportunidades.
Números de suerte: 43, 3, 9.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Este signo concentrará su energía en fortalecer sus ingresos y buscar estabilidad financiera. El riesgo medido podría dar buenos frutos.
Números de suerte: 2, 50, 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Viajes o contactos con otras culturas podrían abrir puertas. La expansión personal será clave.
Números de suerte: 15, 26, 17.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La familia y el hogar ocuparán un lugar central, y la armonía será su mejor amuleto.
Números de suerte: 3, 12, 15.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se avecinan decisiones importantes y revelaciones a través de sueños e intuiciones.
Números de suerte: 26, 10, 21.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las decisiones impulsivas podrían tener consecuencias duraderas. El tiempo aclarará cualquier duda.
Números de suerte: 25, 4, 8.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Libra avanza con determinación, cerrando ciclos que impedían su progreso y abriendo caminos al éxito.
Números de suerte: 10, 40, 7.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Juegos y bromas dominarán el día, pero será importante cuidar las palabras para evitar herir sensibilidades.
Números de suerte: 39, 5, 27.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Un viaje o un descanso bien merecido podría estar cerca. Las verdades ocultas salen a la luz.
Números de suerte: 47, 5, 32.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Este signo enfrentará desafíos emocionales que le permitirán crecer y sanar.
Números de suerte: 47, 38, 24.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es el momento perfecto para cambiar algunos de sus métodos de trabajo y abrirse a cambios que mejoren la productividad y la vida personal.
Números de suerte: 27, 7, 30.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las relaciones sociales traerán oportunidades y avances personales.
Números de suerte: 43, 2, 15.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.