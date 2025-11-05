Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 5 de noviembre; serían los ganadores de la lotería

Walter Mercado es una de las figuras más importantes del mundo de la astrología continúa siendo uno de los referentes de quienes creen en las energías del universo y las predicciones. Es por esto que, aunque falleció en el año 2019, miles de personas confían en su legado y en los escritos que dejó en manos de su familia.

Para la noche del miércoles, 5 de noviembre, su sobrina, Betty B. Mercado, compartió algunos consejos y recomendaciones en compañía de los números de la suerte que traerían el triunfo económico para muchas personas que apuestan en juegos de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día trae giros inesperados, pero también oportunidades. Evite forzar situaciones y priorice su bienestar emocional.

Números de la suerte: 1, 15, 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su intuición será clave para entender a quienes lo rodean. Evite discusiones en el trabajo y mantenga la prudencia al conducir.

Números de la suerte: 38, 42, 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La paciencia será su aliada en los momentos difíciles. Mantener una actitud positiva le abrirá las puertas al éxito.

Números de la suerte: 45, 8, 24.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Confíe en sus instintos y en los mensajes que el universo le envía. Habrá mejoras a nivel económico.

Números de la suerte: 25, 12, 36.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este día es ideal para expresar emociones que ha tenido guardas desde hace mucho tiempo. La sinceridad será su mayor poder.

Números de la suerte: 12, 2, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mantenga la calma y cuide su alimentación. Su disciplina y constancia le abrirán el camino hacia el éxito.

Números de la suerte: 22, 11, 7.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este miércoles, 5 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las emociones estarán a flor de piel. No reprima lo que siente, pero evite discusiones innecesarias.

Números de la suerte: 15, 39, 26.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Analice bien antes de invertir o tomar decisiones financieras. No se deje llevar por impulsos.

Números de la suerte: 12, 45, 6.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recupere su energía y cuide su cuerpo. El descanso será tan importante como la acción.

Números de la suerte: 1, 5, 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La buena fortuna toca a su puerta, pero debe controlar sus gastos. No tome decisiones apresuradas en el amor; todo llegará a su tiempo.

Números de la suerte: 11, 37, 20.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Su energía se eleva y mejora su estado de ánimo. Las actividades sociales atraerán personas clave para su futuro.

Números de la suerte: 22, 15, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Su mente estará llena de ideas. Concéntrese en lo importante y no desperdicie energía en distracciones.

Números de la suerte: 17, 6, 10.