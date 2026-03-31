Westcol habló sobre transmisión con Gustavo Petro y aclaró si le pagaron por la entrevista: “En esta vida todo se sabe”

Las plataformas digitales reaccionaron con fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro interrumpiera su agenda oficial para sumarse a una transmisión en vivo junto a Luis Fernando Villa Álvarez, creador de contenido conocido en redes como Westcol.

María Fernanda Cabal reaccionó a transmisión de Westcol con Gustavo Petro y dejó ácido mensaje: “Tiene más sentido común”

El encuentro inició hacia las 9:00 de la noche del jueves 26 de marzo y se transmitió tanto en el canal de Kick del influencer como en las cuentas oficiales de la Presidencia. La actividad se llevó a cabo en la Casa de Nariño, donde además se evidenció la presencia de varias personas durante la grabación.

Westcol fue foco de miradas tras realizar la actividad, ya que muchas personas especularon que se trató de una entrevista pagada por el gobierno. Internautas llenaron algunos espacios digitales con estos comentarios, cuestionando lo que había detrás del encuentro.

Sin embargo, el paisa fue contundente y aprovechó una transmisión que llevó a cabo para aclarar el asunto y explicar cuál era la verdad. Dentro de sus declaraciones, el creador de contenido hizo frente a los señalamientos, defendiendo su esencia y su estilo de trabajo.

“Hay gente que piensa que a nosotros nos pagaron por ese stream. Vean, primero, yo cuido mucho mi imagen, aunque ustedes no lo crean. No cuido mi imagen de lo que diga o lo que hable porque ese soy yo y yo siempre voy a ser yo; así yo sea juzgado, criticado, lo que sea, yo siempre voy a ser yo”, afirmó.

“Yo crecí siendo yo y como soy yo, me muero. Yo nunca voy a copiarle a alguien o hacer lo que otra persona hace, no. Jamás. Yo tengo mi esencia y lo que yo soy como persona desde el día uno y ustedes lo saben. Mis expresiones, mis chistes, mi forma de reírme, todo es mío, original mío. Así nací yo”, agregó.

En cuanto a si hubo dinero de por medio para esta clase de charlas con políticos, Westcol reiteró que nunca aceptaría sumas por esta clase de dinámicas, ya que no hacía parte de lo que buscaba transmitir.

“Nosotros obviamente no vamos a aceptar dinero de política nunca”, afirmó, agregando: “En esta vida todo se sabe”.