Yeison Jiménez aseguró estar “preocupado y triste” por delicada situación; pidió a sus seguidores no ser “ingenuos”

“Oiga, definitivamente me va a tocar hacer un video para aclararles algo, porque estoy un poquito preocupado y triste. Yo no sé si ustedes de pronto saben que normalmente al día me puedo tomar de 100 a 200, 300 fotos, así es algo 100% normal. Es increíble la cantidad de gente que está estafando con fotos mías de perfil, que disque primos, hermanos, tíos, que están pidiendo plata prestada, que están buscando apartamento, que necesitan, no sé qué, que yo estoy pidiendo ayuda para no sé qué…”, fue lo que dijo el artista inicialmente.