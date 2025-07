“Dios ha sido demasiado hermoso conmigo [...] Lo prometido es deuda, alguna vez soñamos con llenar un estadio y hoy el estadio está lleno. Hace ya varios meses estamos sold out y hoy me decía la gente de la boletería ‘Yei, si hubiéramos hecho dos estadios, posiblemente ls hubiéramos llenado’. Es una locura lo que está pasando", dijo Yeison inicialmente.

“Yo pienso muchas cosas, creo que mis amigos me dicen como que yo aún no me creo todas las cosas que me pasan [...] Hay mucho esfuerzo, son muchos años, 14 años trabajando por esta carrera y haciendo siempre las cosas de la mejor manera, me siendo muy honrado, muy bendecido”, afirmó.