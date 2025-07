Yeison Jiménez transmitirá gratis su primer concierto en El Campín: así se puede conectar al en vivo

Yeison Jiménez celebrará su cumpleaños número 34 en compañía de sus admiradores más fieles, pues seleccionó este sábado, 26 de julio, para realizar su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá , el cual hizo sold out a pocas semanas de haberse confirmado.

Según se dio a conocer, la emisión comenzará a las 9:30 p.m. y se extenderá hasta las 11:00 p.m., permitiendo que las personas que no tuvieron la oportunidad de adquirir una entrada o se encuentran en otras ciudades, puedan disfrutar del evento desde la comodidad de sus casas.

Durante la transmisión, los espectadores podrán disfrutar no solo del repertorio del artista caldense, sino también de la aparición de varios invitados nacionales e internacionales, cuyos nombres han sido mantenidos en secreto, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El mensaje de Yeison Jiménez para los asistentes de su primer concierto en El Campín

En conversación con SEMANA , el intérprete de Bendecida , Aventurero y Ya no, mi amor se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de reencontrarse con su público y vivir una de las experiencias más significativas de su carrera hasta el momento.

“Yo creo que el mensaje más importante es darles las gracias por tantos años de apoyo. Yo no soy novedad, yo no soy un artista que nació hace tres o cuatro años, al contrario, ya son 14 años haciendo esta historia musical. Siento que la gente es demasiado linda conmigo, el haber llenado y abarrotado el estadio de esta manera me hace sentir, desde ya, un ganador y un hombre bendecido”.