Yina Calderón lanzó ácidos comentarios por ruptura de Karina García y Altafulla: “Andaba con mozas en Bogotá”

Altafulla y Karina García iniciaron su romance durante la segunda temporada de La casa de los famosos. Aunque en su momento enfrentaron duras críticas dentro y fuera del reality, decidieron continuar la relación al salir del programa, pese a los comentarios de que no duraría mucho.

Entre las voces más incrédulas estuvo la de la influencer Yina Calderón, también participante del formato en ese momento, quien en varias ocasiones aseguró que ese vínculo era solo un “amor de reality” sin futuro en la vida real.

Sin embargo, el cantante barranquillero y la modelo paisa defendieron su relación y manifestaron públicamente sus planes de compartir más tiempo juntos.

Aun así, hace algunos días Karina confirmó la ruptura, lo que llevó a Calderón a pronunciarse nuevamente, esta vez sobre la separación.

Karina García confirmó su ruptura con Altafulla. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

Yina Calderón habló de la separación de Karina García y Altafulla

En su programa de farándula y espectáculo, llamado Escándalo TV, donde está junto a la Toxicosteña y a su amigo Junior Flórez, los tres hablaron de esta ruptura, y Yina aprovechó para volver a tocar el tema reiterando su postura.

Sin restarle importancia a que Karina aseguró que tienen “contacto cero” y que Altafulla la habría dejado, sin nada más, Yina Calderón reiteró que, en su momento, “la que se le metió por los ojos fue Karina, la que se le brindó fue Karina”.

Además, recordó lo que ella misma le dijo a la paisa: “Yo le dije: ‘él te va a coger es para utilizarte’, ¿por qué?, porque a él le gustaba era Melissa, y es una verdad. Entonces, si usted, mujer, se da cuenta de que no la quisieron desde el principio, pero mágicamente cuando dos mujeres no le paran bolas, entonces ahí si viene donde usted es porque nunca la ha querido ni la va a querer”, dijo.

Para Calderón, el “amor” entre ellos dos “era una cuestión de: te necesito en el reality, porque él empezó a darse cuenta de los números que tenía Karina cuando entró, ¿y qué dijo él?, si llega a salir Karina o si Karina está acá, me sirve de aliada. Y es una verdad, vuelvo y lo digo, yo siento que él ganó por el apoyo de Karina”, señaló.

Fue la Toxicosteña quien trajo a la conversación el hecho de que Andrés Altafulla se mostrara sorprendido por el comunicado que emitió Karina anunciando la ruptura y resaltó que ella dijo que llevaban 15 días en contacto cero.

Altafulla y Karina García se relacionaron en La casa de los famosos Colombia 2025 y llevaron su noviazgo fuera de la pantalla. | Foto: Canal RCN

La respuesta de Yina Calderón fue la que sorprendió, ya que por sus palabras dio a entender que Karina habría sido víctima de infidelidad por parte del cantante barranquillero: “Porque andaba con mozas en Bogotá”, dijo yina.