Yina Calderón se pronunció y contó qué fue lo que pasó en la pelea con Andrea Valdiri; expuso detalle: “Yo no me retiré”

Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales tras su controvertida participación en el evento Stream Fighters 4, celebrado el pasado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá. La reconocida empresaria de fajas y creadora de contenido asistió al espectáculo para enfrentarse en el ring con Andrea Valdiri, generando gran expectativa entre los asistentes. Sin embargo, lo que ocurrió pocos segundos después dejó a todos sorprendidos.

Apenas iniciado el combate, la exintegrante de La casa de los famosos Colombia tomó la inesperada decisión de abandonar la pelea, dejando perplejo al público presente. Su retiro, que se produjo casi de inmediato tras sonar la campana, desató una ola de abucheos y comentarios negativos por parte de los asistentes, quienes no podían creer que el encuentro terminara tan rápido.

Esta polémica llevó a que los señalamientos se fueran contra Yina Calderón, quien aseguraba que había tomado la mejor decisión. La colombiana fue clara en que su desarrollo no era en esta actividad, por lo que había preferido frenar.

Sin embargo, recientemente, en su espacio digital, la huilense se pronunció sobre la pelea con Andrea Valdiri y terminó entregando otra versión que pocos sabían. La famosa puntualizó que ella no se había retirado de la pelea de forma voluntaria, pues fue el juez el que detuvo el encuentro por KO técnico.

“En sí, yo no me retiré. Fue el juez el que terminó la pelea por KO técnico, es decir, porque yo no me estaba defendiendo. Quiero aclarar eso, es el juez el que la para, no soy yo”, dijo en el video.

Yina Calderón, que saldrá de Colombia, mencionó que era falso que tuviera planeada su renuncia a la pelea, pues ella sí se preparó y sí se esforzó por lograr llegar al ring con la técnica y proceso adecuado.

“Todo lo que están diciendo por ahí, de que yo lo tenía planeado, es mentira, yo no lo tenía planeado. Yo me preparé, pagué un profesor, subí de peso […]. La gente debe entender que fui la peleadora que más apoyó el evento y la que más alboroto hizo para que ustedes se conectaran”, afirmó.

En cuanto a Westcol, la empresaria no se guardó nada y le tiró con toda, asegurando que él le debía a ella que se generara tanta expectativa en el evento. De hecho, respondió a las palabras que dio el streamer, indicando que hubiera sido imposible llenar el lugar sin su participación.