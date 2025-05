En la mañana del pasado jueves 15 de mayo, la influencer Yina Calderón estuvo como invitada en el programa matutino Buen día, Colombia, debido a que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.

En este espacio, la creadora de contenido habló de lo sucedido en el programa, como sus constantes discusiones, peleas, incluso el hecho de que le regaló a Manelyk González, exparticipante de La casa de los famosos All-Stars durante la competencia.

Familia de Epa Colombia y Yina Calderón en Buen día, Colombia. | Foto: X: @AyV333

De igual forma, Yina también enfrentó la realidad y se enteró de la situación legal de su amiga Epa Colombia y que desde los primeros días del mes de febrero del presente año está recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.

Esta situación hizo que Yina rompiera en llanto en el programa ya que aseguró que Epa es su “única amiga en el medio” y por esta razón, se afectó de una manera que le fue imposible ocultar.

“La verdad, estoy muy mal. Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí esa noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel [...] Yo no sabía, discúlpenme, yo nunca lloro”, dijo.

Yina Calderón reveló cómo podría ayudar a Epa Colombia

Luego de que la infuencer tuviera un poco más de calma con respecto a la situación, afirmó que es una situación demasiado “injusta” y que no entiende “por qué (Epa Colombia) está allá”.

A raíz de esta novedad que impacta su vida, Yina Calderón aseguró que su propósito más importante en este momento es intentar y agotar todas las opciones que tenga, con tal de ayudar a su amiga a que tenga libertad o a que por lo menos, se le otorgue casa por cárcel.

Epa Colombia envió palabras a Yina Calderón | Foto: Instagram @buendiacolombia

“No me importa si tengo que ir todos los domingos a verla, voy a hacer campaña, a mover redes, a hablar con abogados. Esto es injusto. No la pueden dejar sola. No está bien lo que está pasando con ella”, aseguró Yina Calderón.

La noticia de la situación legal de Daneidy Barrera Rojas fue tan impactante para Yina que su salud se vio comprometida en las últimas horas, por lo que tuvo que cancelar las entrevistas agendadas el pasado jueves 15 de mayo.

“No estoy bien. Prefiero tomarme un momento para pensar, para entender qué está pasando”, afirmó Yina Calderón.

Reacción de Yina Calderón al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

En este programa, Yina dejó caer su versión de villana, se mostró más humana y habló desde el corazón de lo que siente al ver a su amiga tras las rejas.

“Ella cometió un error, pero no tiene porqué estar en las condiciones en las que está. Yo no sé qué pasó, perdónenme, pero estoy muy afectada [...]. Ella, cuando hizo lo de TransMilenio, lo hizo en un acto de ignorancia, porque de pronto no tenía la educación, pero no es justo que la tengan en las condiciones en las que la vi ahorita”, agregó.