“Yo ya no tengo tiempo, tú sí”: el duro mensaje de ‘influencer’ de 28 años con cáncer terminal que le envió a sus fans

El mundo digital se ha prestado para que los influencers de todos los países tomen cierto reconocimiento en las redes sociales con los diferentes tipos de contenido.

En las diferentes plataformas se pueden ver videos de moda, maquillaje, comida, estilo de vida, deportes, entre muchos otros.

Recientemente, la historia de Juan Jyoza se tomó las plataformas, por la fuerte historia de vida que guardaba, una enfermedad terminal que acabó con su vida.

Este creador de contenido, de 28 años, se tomó sus cuentas para hacer una recopilación de su historia como influencer, pero al final, el mensaje que quería dejarles a sus fans iba dirigido a que aprovechen su vida mientras una enfermedad no los detenga.

“El canal empezó porque a mí me flipa la comida y me flipa conocer tipos de gastronomía. Siempre viajaba con mis amigos, probaba cosas nuevas”, dijo inicialmente Juan.

Recalcando que las diferentes plataformas le permitieron guardar los recuerdos más valiosos de su vida, Jyoza habló de la enfermedad que le estaba acabando su vida y por la que estaba hospitalizado, una vez más.

En sus mismas palabras, Juan afirmó que luego de que le fuera realizada una tomografía computarizada, los médicos le diagnosticaron cáncer de colon en etapa cuatro con metástasis en el peritoneo.

Viendo que el fin de su vida estaba cerca, Juan Jyoza tomó sus redes para enviar un mensaje a sus seguidores en donde les pedía que aprovecharan su vida.

“Yo ya es que no tengo tiempo, si tienes tiempo puedes hacer cosas tío, entonces invierte tu tiempo y céntrate en algo que te guste. No te obsesiones con números, con visitas, simplemente hazlo porque te gusta”, señaló.

Juan lamentó que su enfermedad no le permitiera llegar más allá en su vida y con sus proyectos, pero también aprovechó el momento para dar las gracias a todas aquellas personas que estuvieron junto a él mostrándole su apoyo de una manera incondicional, lo cual para él fue muy valioso.

“Yo pensaba que íbamos a llegar a más, pero bueno, estamos en esta. Así que nada, solo quería deciros que gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Ha estado guay, eso quedará ahí en el infinito, en internet”, agregó estando con lágrimas en sus ojos.

El día de su fallecimiento

Sus familiares, para el pasado jueves 23 de octubre, informaron a través de un comunicado que el influencer había fallecido, justamente una semana después de casarse y de librar bastante tiempo con un cáncer bastante agresivo.