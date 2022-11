“Yo ya tenía sospechas”, la peligrosa droga que agravó el estado de salud del actor Andrés García

El actor, ya retirado y youtuber mexicano de 81 años, Andrés García, tiene preocupados a sus seguidores debido a su actual estado de salud, pues aunque se encuentra estable, ha pasado por momentos muy difíciles para él y su esposa, debido a varias recaídas.

En una entrevista que Margarita Portillo, esposa del actor, dio para el programa Venga la alegría, se reveló que Andrés García no solo fue internado tras agravarse su neumonía, sino que tuvo una sobredosis de cocaína.

La mujer aseguró que está al tanto de la persona que le proporcionó la droga a su pareja y contó que le pidió que por favor se alejara y no le suministrara más, puesto que su salud estaba muy afectada.

El portal especializado Mayo Clinic indica que la adicción a las drogas “es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona, y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales”.

También explica que quienes consumen cocaína lo hacen para “sentirse eufórico o para aumentar la energía, para mejorar el desempeño en el trabajo o en la escuela, o para bajar de peso o controlar el apetito”.

Cabe resaltar que además de la adicción, neumonía, cirrosis y anemia son algunas de las afectaciones que presenta el reconocido personaje de la televisión que se hizo conocido por su porte de “galán de telenovelas” como algunos lo llaman por sus papeles interpretados en diversas producciones del país azteca como El cuerpo del deseo, Herencia maldita, Tú o nadie, El privilegio de amar y Mujeres engañadas.

La compañera de vida de Andrés García aseguró en el programa Sale el sol que ella ya tenía sospechas sobre lo que estaba pasando porque “él anduvo 3 semanas haciendo barbaridad y media en muchos sentidos, y yo creo que hubo personas aprovechándose también de su situación y todo eso, ¿no?”.

Además, contó cómo descubrieron cuál era la sustancia que había ingerido su esposo para detonar la crisis de salud por la que está pasando actualmente. “Decido a mandarle a hacer exámenes específicos en el hospital porque pedimos a un médico internista que lo fuera a valorar y dijo que cuando se trataba de una sobredosis, las horas más difíciles eran las primeras 72″.

Frente a su estado de salud, también han surgido inquietudes sobre sus hijos, dado que actualmente el actor solo se encuentra en compañía de Portillo y muchos se preguntan por lo sucedido con una de sus hijas, que entre tanto lo habría denunciado mediáticamente por presunto abuso sexual cuando aún era menor de edad.

García calificó dicha situación tan bochornosa como una “pendejada”, y recalcó que se había distanciado de ella a tal punto de no tomarla en cuenta para su vida, de tal manera en que sería como si jamás hubiera existido para él.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecer. Para mí, Andrea ni siquiera existe...”, expresó en medio de la entrevista con Alrojovivo.

Agregó: “Pues cómo no, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejada que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pendejada, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas; por eso, para mí ella ni siquiera existe”.

Finalmente, la mujer aclaró que mucho se ha rumorado sobre su relación con Andrés García, es por interés, su dinero y propiedades, pero dijo: “yo ya estoy heredada en vida, o sea, yo podría estar o no con Andrés, yo estoy bien”.