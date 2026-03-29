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Yuli Ruiz, la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia: tomó decisiones y se sacó espinita con Valentino

La modelo obtuvo el porcentaje más bajo y, por ello, no pudo continuar en la competencia.

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Redacción Gente
29 de marzo de 2026, 10:05 p. m.
Este domingo 29 de marzo, un nuevo participante abandonó La casa de los famosos.
Este domingo 29 de marzo, un nuevo participante abandonó La casa de los famosos. Foto: RCN

La casa de los famosos se consolida como uno de los realities colombianos más relevantes del momento. Su tercera temporada, al aire desde el 12 de enero, ha generado numerosos comentarios y mantiene al público pendiente de cada jugada.

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En estos dos meses, los participantes han experimentado todo tipo de emociones y, a lo largo de sus estrategias, se han desatado polémicas que han convertido a algunos en los favoritos del público, mientras que otros han quedado entre los menos queridos.

Como es habitual en el formato, semana a semana surgen sorpresas inesperadas que cambian el rumbo del juego. Una de ellas tiene que ver con la dinámica de nominaciones, que cada miércoles es diferente. Esta vez, por decisión de la casa y del público, quedaron nominados Campanita, Alejandro, Yuli, Juancho y Valentino, quienes este domingo se enfrentaron a la eliminación.

Estos fueron los nominados de esta semana en La casa de lo famosos Colombia.
Estos fueron los nominados de esta semana en La casa de lo famosos Colombia. Foto: RCN

Con el pasar de las horas, la tensión y las expectativas sobre quién sería el próximo en abandonar la competencia crecieron, emociones que se intensificaron durante el famoso ‘brunch’, un desayuno compartido por los famosos en el que responden preguntas sobre la convivencia a lo largo del juego.

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La tensión fue evidente entre Alejandro y Yuli, quienes tuvieron un romance que no continuó por diferencias personales. Durante la actividad, se produjo un pequeño enfrentamiento, pues la modelo aseguró que el actor se había aprovechado de ella y había hecho comentarios fuera de lugar.

Al llegar la noche, se llevó a cabo otra dinámica emblemática del reality: el posicionamiento. En este espacio, dirigido por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los participantes enfrentan al nominado que desean que abandone la casa y explican sus razones. El más votado fue Alejandro Estrada.

Posicionamiento en La casa de lo famosos Colombia.
Posicionamiento en La casa de lo famosos Colombia. Foto: Captura de RCN

Finalmente, se cerraron las votaciones y los cinco nominados se encontraban en la sala de eliminación, listos para despedir a uno de sus compañeros. Cabe recordar que, ahora, los porcentajes no se muestran, por lo que las celebridades ingresan en desorden.

Los primeros en ingresar fueron Juancho y Campanita, seguidos por Valentino y Alejandro. Finalmente, se anunció que Yui Ruiz había sido eliminada, despidiéndose entre lágrimas. La jornada concluyó con Valentino como el nominado del día.