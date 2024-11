La Sierra de la Macarena sigue siendo una de las áreas protegidas más deforestadas del país. Foto: Mauricio Ochoa Suárez/Semana.

Argumento que comparte el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía del Meta, quien también cree que a orden de silenciar para siempre al gobernador se debe a la arremetida que se adelanta contra la deforestación , los cultivos ilícitos y la extorsión. "Allí hemos dado golpes contundentes en contra de estas estructuras criminales”, comentó.

Pese a las amenazas, el mandatario sostuvo que seguirá luchando para que el departamento del Meta no siga siendo deforestado. "Éste no puede no puede seguir siendo un territorio del narcotráfico; no vamos a permitir que reine la extorsión, que vuelva el secuestro y las minas antipersonal. Eso lo vamos a seguir enfrentando con toda la contundencia", manifestó.

Le recomendamos: Sucumbe la Amazonia colombiana: 75.000 hectáreas deforestadas este año

Aseguró que ya se están tomando todas las medidas necesarias respecto a fortalecer su seguridad, pero afirmó que no dejará de seguir visitando todos los rincones del departamento. "No soy un gobernante de escritorio, soy de territorio", dijo Zuluaga, quien aseguró que el Meta no puede tener ningún sitio vetado para nadie.

"Nosotros vamos a seguir trabajando de la mano de las Fuerzas Militares, la Policía, con el liderazgo del presidente Duque y el ministro de Defensa (...). Vamos a impedir, a como de lugar que se apoderen del territorio, pues aquí no hay sino un solo camino como dijo el ministro: acelerar porque esta guerra hay que ganarla", puntualizó.

Le puede interesar: “Están aprovechando la cuarentena para quemar la selva”: Corpoamazonia

El Meta es el segundo departamento más deforestado de Colombia. Solo en 2019 en esa región del país se deforestaron 26.061 hectáreas y municipios como La Mararena (11.049 hectáreas), Mapiripán (8.228 hectáreas) y Vista Hermosa (2.424 hectáreas) hacen parte de las poblaciones donde el accionar de la motosierra produjo mayor pérdida de bosques, según los resultados del monitoreo de deforestación entregado recientemente por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).