SEMANA: ¿Cuáles serán los ejes fundamentales de sus cuatro años de gobierno?

Clara Luz Roldán: Son cinco pilares en los que vamos a trabajar los próximos cuatro años. El primero es darle continuidad a unos excelentes proyectos que se venían trabajando en la pasada administración; siempre he manifestado que este es un gobierno de continuidad, porque como administradora de empresas y experta en el tema de planeación sé que los grandes planes no se hacen a corto, sino a mediano y largo plazo. Si esta administración que terminó hizo la vía Cali–Candelaria, pues a mí me corresponde el otro tramo. Segundo, la seguridad y en eso vamos a trabajar con el alcalde de Cali y los otros mandatarios para fortalecer a nuestra fuerza pública. El tercero es convertir al Valle en uno de los departamentos más turísticos de Colombia, tenemos todo para hacerlo: somos paisaje cafetero y tenemos la segunda ciudad más visitada de Colombia. Con ese panorama vamos a poner buses desde la Gobernación para hacer dos o tres rutas turísticas. El cuarto pilar es el emprendimiento, y el quinto es la creación de la Secretaría de Medio Ambiente del Valle.

SEMANA: ¿Y el tren de cercanías?

C.L.R.: Ese es un tema fundamental dentro de los que priorizamos con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que vamos a trabajar conjuntamente y obviamente con los municipios que serán beneficiarios del proyecto como Yumbo, Jamundí y Palmira. En febrero se entregará el estudio de prefactibilidad avanzada. Después de ahí nuestro compromiso es de inmediato arrancar a hacer toda la contratación para sacar adelante el estudio de factibilidad y soñamos que para el cuarto año estemos poniendo la primera piedra e iniciemos este sueño de transporte férreo intermunicipal que el Valle espera.

Le puede interesar: Encuentran micrófonos en despachos del alcalde de Cali y de magistrado que investiga el caso Uribe.



SEMANA: ¿El Valle sí tiene el suficiente dinero para sacar adelante esos proyectos?

C.L.R.: No son proyectos de grandes proporciones económicas y todos nos van a promocionar como un destino turístico. Por eso, también vamos a crear la oficina del alto consejero para la seguridad para brindar garantías a todo aquel que nos visite. Esto lo tenemos que hacer en asocio con el Gobierno Nacional, porque el Gobierno tiene que dejar de mirarnos como un departamento sui generis. Nosotros hemos vivido unos índices de violencia y narcotráfico que solo los podemos combatir con el aumento del pie de fuerza; afortunadamente tenemos ministro amigo (Carlos Holmes Trujillo) y yo estoy convencida de que muchos de esos proyectos van a tener esa ayuda.

SEMANA: ¿Y el dinero para el tren de cercanías?

C.L.R.: Son recursos en los que aportan la Gobernación y las alcaldías, principalmente la de Cali. Nosotros para el estudio de factibilidad ya tenemos un ofrecimiento del gobierno francés, que nos hace el préstamo y no tenemos que empezarlo a pagar sino a partir del momento en que nos entreguen el estudio de factibilidad totalmente terminado. Pero necesitaríamos el aporte del Gobierno Nacional; para eso vamos a trabajar con la bancada parlamentaria y los gremios buscando hacerle entender al Gobierno que el Valle no ha tenido la mirada para este tipo de proyectos. Antioquia y Medellín tienen el metro, también han aprobado muchas iniciativas para otros departamentos. Ahora nos toca a nosotros.

SEMANA: ¿De cuánto dinero estamos hablando?

C.L.R.: Aproximadamente 30.000 millones de pesos, que tendríamos que asumir entre la nación, el departamento, Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira.

SEMANA: ¿Qué obras de infraestructura vial serán prioridad para esta administración?

C.L.R.: Tengo cita ya con la ministra de Transporte y la ANI para empezar a poner en marcha el dragado en Buenaventura, porque esa no es solo una prioridad del Valle, sino de Colombia. Tenemos un puerto muy importante, pero estamos perdiendo con Guayaquil (Ecuador) cada día posibilidades de carga. La otra prioridad es terminar la vía Buga-Buenaventura, además llevar la avenida Ciudad de Cali hasta Jamundí. Es urgente desembotellar el sur de la capital del Valle y en eso vamos a trabajar con el alcalde Jorge Iván Ospina para adelantar las vías que se requieran.

SEMANA: Precisamente el alcalde Ospina dijo en su posesión que pedirá que el batallón y el Club Campestre le cedan terrenos para acabar una de las megaobras, ¿usted está de acuerdo con eso?

C.L.R.: Totalmente de acuerdo. No es posible que la circunvalar de Cali no se termine porque el batallón obviamente no nos ha dado las posibilidades. Hay que sentarnos con los generales y hacerles entender que esa es la solución para tener una mejor movilidad de Cali. Lo mismo para el Club Campestre, no es necesario entrar en peleas jurídicas, porque hay muchos que sostienen que el municipio puede ganar y obtener esos terrenos, pero no hay necesidad si el club entiende que le está dando a Cali la posibilidad de tener una buena movilidad hacia el sur. Esos dos temas serán prioritarios y el alcalde tendrá todo mi apoyo.

SEMANA: ¿Cuál es su principal preocupación?

C.L.R.: Mi mayor preocupación podría ser cumplirle a ese casi millón de vallecaucanos que votaron por mí. Yo voy a trabajar de sol a sombra para lograr los objetivos.

Le recomendamos: Los narcopredios que quiere el alcalde de Cali.

SEMANA: ¿Usted continuará con el cobro de la sobretasa de seguridad a los vallecaucanos?

C.L.R.: Total. Ya fue aprobado por la Asamblea antes de terminar el año. Es un cobro que nadie ha objetado, porque han visto la inversión. Estamos terminando el centro de comando que se está haciendo en Buga y lo vamos a conectar a Cali. Vamos a tratar de lograr un significativo avance en materia de seguridad para el Valle y demostrar que la inversión cuando va unida a verdaderos apoyos en tecnología va a reducir los delitos en nuestro departamento. Esos recursos se van a invertir en darle las herramientas a nuestras Fuerzas Militares.

SEMANA: En el centro y sur del Valle se puede presentar un reacomodamiento de bandas narcotraficantes, ¿qué va a hacer para hacerle frente a esto?

C.L.R.: Es muy preocupante. Ya en algunos días estaré reunida con todos los comandantes tomando las decisiones y apoyándolos en lo que necesitan e invertir esos recursos de la tasa en lo que ellos consideran que les va a ayudar a detener esas difíciles situaciones que estamos viviendo en el Valle del Cauca.

SEMANA: El Valle no es un departamento que tenga los mayores índices de siembra de cultivos ilícitos; sin embargo, en el Naya y Jamundí hay crecimiento leve de este tipo de sembradíos, ¿apoyaría el regreso de la aspersión con glifosato?

C.L.R.: No, para nada. Yo tengo entendido que se han hecho estudios y a ciertos metros no es tan perjudicial, pero yo nunca he estado de acuerdo con eso, prefiero la erradicación manual y la sustitución de cultivos. Ese es uno de los temas que voy a tratar con el ministro de Agricultura; fue un error gravísimo no haber incluido a Jamundí en el programa de sustitución de cultivos. Yo lo voy a hacer con recursos de la Gobernación, pero ahí es donde digo que el Gobierno Nacional no puede dejar de mirarnos como un tema prioritario.