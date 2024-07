El renacer del grafiti bogotano

Todos los días, llueva o salga el sol, un grupo de al menos 15 extranjeros -reconocidos así por sus pintas mochileras y algunos ojos claros y cabellos rubios- se juntan bajo el domo de la Plaza de los Periodistas, en el centro de Bogotá. El motivo de su reunión: conocer de cerca las muestras más relevantes de arte callejero de la capital; y es que para ellos, el grafiti se ha convertido en una importante razón para visitarla. (Vea: El hombre que transforma los rayos del sol en arte)



El tour empieza a las 10 a.m. con una breve explicación del nacimiento del grafiti bogotano en la que Reinaldo García, apodado Rey, se refiere a composiciones indígenas como las primeras muestras de arte sobre pared vertical de la ciudad. Él, un guía experimentado con más de dos años de bagaje, pide a todos en inglés nativo -pues pasó la mayor parte de su vida en los Estados Unidos- que se mantengan juntos y no crucen las angostas calles del centro histórico sin antes mirar a ambos lados, les advierte que el único riesgo que enfrentan es el tráfico y los invita a tomar fotos con tranquilidad.





Las primeras paradas permiten una diferenciación importante. Hay arte callejero y hay rayones o tags. Estos últimos, no muy creativos de por sí, pertenecen a hinchas del fútbol colombiano o a enamorados que dejan sus ‘cartas’ en las paredes de la ciudad. Más adelante, sin embargo, como gigantescas piezas dignas de detenerse y admirar, se encuentran obras de grafiteros con sus respectivos seudónimos: el australiano Crisp, el mexicano Guache, el español Pez y los colombianos Stinky Fish, DJ LU, Carlos Trilleras y Lik Me, entre otros. Cada uno, desde su técnica, ya sea esténcil, muralismo, pintura con brocha, o papel pegado sobre la pared, expresa una idea. (Vea: La cicloruta de energía solar inspirada en Van Gogh)



Según Rey, “el trabajo del artista es ser el espejo de la sociedad, mostrar las cosas que están sucediendo y que a veces no son tan bonitas. También, ayudar a transformar la perspectiva que tienen los extranjeros del país. Hay personas que vienen acá por el grafiti, y no por cocaína o prostitución. Les gusta el café, el arte, la cultura, y llegan por eso”.



Bogotá Graffiti Tour empezó hace cuatro años por iniciativa del australiano, ahora radicado en Colombia, Christian Petersen. Su éxito es tal que se llevan a cabo dos tours diarios con el mismo promedio de asistentes, y cada uno funciona como muchos recorridos a pie del mundo, a base de donaciones. Una vez finalizado, los turistas se acercan con billetes de no menos de 20.000 pesos y pagan por lo que consideran un excelente trabajo de difusión. (Vea: Animales increíbles gracias al arte del Amezaiku)



“Empecé el BGT porque quería ayudar a exponer el arte urbano colombiano en todo el mundo. El grafiti en Bogotá es especial y único por tres razones: primero, las leyes de la ciudad son más tolerantes con estas iniciativas; dos, existen muchos aspectos sociopolíticos en los que inspirarse, hay inequidad, corrupción, crimen organizado y una política intensa, todos estos son temas poderosos para los artistas callejeros; y tres, Colombia tiene una gran belleza estética, las costas, los Andes, el Amazonas… es una combinación potente”, asegura Petersen.