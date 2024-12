¡Grande Superman!: Miguel Ángel López vuelve a ser líder la Vuelta a España

Después de coronar el cabeza todos los puertos de paso ⛰️ del día, @sergiohenaoofic es el principal perseguidor de @AngelMadrazo en la clasificación de la montaña (17 puntos por los 33 del cántabro) / 🇬🇧 Henao is now well placed in the KOM's competition. #LaVuelta19 https://t.co/8qzWrl1yaw