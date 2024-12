Greta Thunberg, de 16 años, se ha convertido en un ícono mundial de la lucha medioambiental. Esta activista de la generación Z está nominada al Premio Nobel de Paz por su iniciativa Fridays for Future. Además, pronto saldrán a la venta sus libros Nuestra casa está en llamas y Nadie es demasiado pequeño para hacer un cambio. Thunberg, quien padece el síndrome de Asperger, ha causado sensación entre su generación. Los medios lo han apodado “el efecto Greta Thunberg”, pues ha inspirado a los jóvenes a convertirse en guerreros ecológicos.

Greta Thunberg pidió al mundo que no los abandonen

“Su edad podría tener algo que ver con eso. Con pleno conocimiento de que su generación soportará la carga más pesada del cambio climático, no tiene miedo de creer que el progreso es posible y de luchar por un cambio real”, expresó el expresidente Barack Obama esta semana.

El lunes pidió al Congreso de Estados Unidos que “tome acciones reales” sobre el clima, y que no la escuchen a ella sino “a la ciencia”. Además, contó que conoce gente cuyos barrios enteros han sido destruidos por catástrofes naturales “acentuadas por la crisis climática”.

Greta llegó a Nueva York a bordo del Malizia II, barco emblemático de la lucha medioambiental, pues no contribuye al cambio climático. El velero es propiedad de la familia Grimaldi. En la foto, junto a su padre y el príncipe de Mónaco, Pierre Casiraghi, quien se ofreció a llevar a la activista.

Greta Thunberg viaja a América a bordo de un velero que no contamina

Por primera vez Estados Unidos admite públicamente su preocupación por la alarmante cantidad de objetos no identificados. El portavoz de la Marina estadounidense, Joe Gradisher, confirmó a CNN que los objetos que aparecen en tres videos militares desclasificados son “fenómenos aéreos no identificados”. Los clips de 2015 muestran unos platillos ovalados de movimiento rápido, captados por sofisticados sensores de infrarrojos. Dos de los videos contienen audios de pilotos de combate estadounidenses, que se notan desconcertados frente a lo que ven. Gradisher explicó la transparencia de la Marina sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP). Además, se busca motivar a los alumnos a informar sobre “incursiones” que vean en el aeropuerto, pues esto puede amenazar la seguridad de los pilotos. El episodio supone un quiebre del secretismo que Estados Unidos ha mantenido históricamente en relación con los objetos desconocidos. Hace un par de años, se supo que el Gobierno financió un programa secreto para investigar ovnis entre 2007 y 2012.