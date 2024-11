Guardaparques, en primera línea para proteger la biodiversidad

Un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción, anunció la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) hace exactamente un año. Esta impactante cifra solo reflejaba el problema que enfrenta el planeta con tres cuartas partes de su medioambiente terrestre deteriorado y aproximadamente el 66% de los océanos alterados de manera significativa. Se agotan los recursos y también el tiempo. En este 2020, la situación no ha podido ser más compleja. Con una pandemia que mantiene en vilo al mundo y que está asociada, según científicos, a la depredación de la naturaleza , el Día Mundial del Medio Ambiente –que se recuerda cada 5 de junio– se vivió desde el confinamiento.

El parque nacional se encuentra en uno de los sectores más biodiversos del país, pero también ha sido fuertemente impactado por el conflicto armado en Colombia. En esta zona reservada, los guardaparques fueron declarados objetivo militar por las disidencias de las FARC, por tanto, hay zonas restringidas. Plazas menciona que la invasión de los bosques es uno de los principales problemas que enfrenta este parque . “El 91% del parque esta conservado, pero el 9% está intervenido por personas que han ingresado para hacer su finca”, comenta el guardaparque. “Cuando hacemos los recorridos de vigilancia descubrimos estos ingresos. Nosotros les explicamos que están en zona reservada”. Selvas húmedas, bosques inundables, matorrales y vegetación herbácea de sábana amazónica se encuentran en las 629.000 hectáreas de extensión . Plazas confiesa que no se cansa de recorrer el sector de San Juan de Arama, “la zona norte que tiene una meseta con una vista espectacular y una formación rocosa que llega a los 1.400 metros de altura”, cuenta.

Pero Bravo nos cuenta que no solo protege el medio ambiente, también lo documenta a través de sus fotografías como parte del proyecto Avista, una iniciativa que reúne a ocho guardaparques de diferentes áreas naturales protegidas en Perú, quienes se han convertido en documentalistas visuales de los ecosistemas que protegen. “Me gusta tomar fotografías de aves, creo que será mi especialidad”, dice Bravo sobre su nueva pasión en el Manu. El guardaparque cuenta que cuando fue destacado a Limonel, puesto de control del parque nacional, le fascinaron los sonidos de las aves. “Nunca dejas de escuchar a las aves. Están de día y de noche”.

Actualmente lleva más de 80 días custodiando el Manu desde que se inició el estado de emergencia en Perú por la pandemia mundial. Nadie entra al parque nacional. Incluso las comunidades nativas que viven dentro del Manu han cerrado sus territorios y no permiten el acceso a nadie. La vida en la zona de amortiguamiento también está muy restringida y la gente permanece en sus casas. Por eso pueden ver con mayor frecuencia venados y osos de anteojos andando por esos territorios situados en la zona limítrofe del parque .

Ahora muchas comunidades producen café, cacao, crían abejas o se dedican al turismo. “ Los taladores no han regresado a las áreas de manejo integrado. En esos lugares se han implementado el turismo” , comenta y menciona que parte de la labor de los gusrdaparques es apoyar a las comunidades para mejorar sus actividades productivas y su forma de vida. “ ¿Qué habría sucedido si se terminaba toda la madera? ¿si se seguían talando los árboles?” , reflexiona Sevillanos sobre los riesgos que aquejan al Madidi. El trabajo contra la tala ilegal ha significado riesgos para el guardaparque. “He sido perseguido por hacer cumplir la ley”, recuerda sobre el tiempo que tuvo que dejar el Madidi para refugiarse en otro país con el fin de sortear las amenazas de las que era víctima. Fueron cuatro años a inicios del milenio.

Sus recorridos por otros parques los hizo como parte de los intercambios que se realizaban años anteriores debido a las amenazas de las que eran víctimas los guardaparques. “Me encanta la selva, nací en un área muy alejada y crecí en el campo. Salí a estudiar a las ciudades, pero regresé al Madidi. Es uno de los lugares con mayor diversidad en el planeta. Me siento orgulloso de formar parte de esto. Es un lugar privilegiado”, dice Sevillanos.

Sevillanos no solo ha recorrido el Madidi, sino también la mayoría de las áreas naturales protegidas de Bolivia. “He estado en San Matías, en el pantanal de Bolivia, en Apolobamba. Solo hay cuatro de las 22 áreas protegidas que aún no conozco ”.



Vista panorámica del Parque Nacional Madidi. Foto: Radamir Sevillanos.

Aunque le gustan todos los animales: los jaguares, los ciervos de los pantanos, los caimanes negros, confiesa que el único animal que lo atemorizó ha sido una anaconda. “Una vez encontré una anaconda como de once metros, que atravesaba un río de un extremo al otro”, cuenta el guardaparque mientras recuerda que fue su abuelo quien le dijo que estos animales no eran peligrosos cuando han ingerido alimento. Y era justamente esa la situación. Sevillanos pudo acercarse para tomar fotos al animal que descansaba en el agua.



Actualmente lleva más de dos meses sin salir del Madidi, pero eso no es inusual para él, pues ha tenido ocasiones en las que ha permanecido ochenta días dentro de la zona protegida. Lo que le preocupa es que en esta temporada se percibe mayor presión por parte de los cazadores, por tanto, han debido incrementar sus patrullajes preventivos.



Sevillanos señala que muchas personas ingresan al parque para cazar y llevarse carne a sus casas. Se han presentado denuncias por parte de las comunidades porque se sienten amenazadas por cazadores ilegales.