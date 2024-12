Los ojos del mundo entero están puestos en China y Estados Unidos por causa del anuncio del presidente estadounidense el pasado domingo, de aumentar los aranceles del 10% al 25% a productos chinos importados anualmente y que entraría a regir el próximo viernes. Ya hasta se piensa en lo que podría significar este escenario a nivel global y en las medidas que cada nación debería adoptar para enfrentarlo.

Para el caso de Colombia, esta situación podría significar un ambiente “muy complejo” en materia económica porque implicaría perder acceso a dos mercados importantes, según lo explicó a Dinero la exviceministra de Comercio Exterior, Olga Lucía Lozano, quien además señaló que se crearía una ola de proteccionismo en la que “no gana nadie y menos un país como Colombia”.

Por su parte, el exjefe del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Hernando José Gómez, sostuvo que, como es de esperarse, está medida tendría un impacto recesivo en la economía mundial, en la que caerían los precios de los productos básicos, en los que se incluirían los energéticos y agrícolas, lo que “dañaría los términos de intercambio en países como Colombia”, es decir que entraría menos valor por los productos que predominan las exportaciones nacionales, razones que llevarían a que el país crezca menos.

Aunque el efecto sobre Colombia sería negativo, desde el observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana aseguran que “sería muy pequeño”. Para su director, Luis Carlos Reyes, el problema de este tipo de confrontaciones es mayor que cuando se genera un ambiente mundial en el cual “hay guerras comerciales que uno sale perdiendo”.

“Lo más preocupante sería que esto empezara una tendencia de confrontaciones comerciales que sí empiecen a tener un impacto negativo sobre los ingresos no solo de Colombia sino para todo el mundo”, precisó.

¿Qué medidas debería adoptar Colombia?

Para la exministra de Comercio exterior, frente a una eventual guerra comercial entre los dos países, Colombia podría hacer uso de todos los recursos dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de tener “una posición muy fuerte” dentro del sistema multilateral de comercio para que junto con otros países, se reitere la importancia de que se respeten las reglas comerciales” y fortalecer los sistemas institucionales para que se garantice un escenario libre de comercio y no de proteccionismo.

Aunque el director del Observatorio de la Universidad Javeriana compartió que lo más apropiado es que el país refuerce su compromiso con el libre comercio y que participe en foros de la OMC que sembró el marco de las Naciones Unidas para replicar la importancia de que no se lleguen a estas medidas, “la realidad es que no siendo un jugador con peso en una senda política internacional, nuestras opciones son limitadas y desafortunadamente no hay mucho que podamos hacer”.

En este mismo sentido lo sostuvo el exdirector del DNP, quien señaló que Colombia al ser un país pequeño en la economía mundial, la gran tarea que tiene es mejorar la productividad, la innovación, así como actualizar tecnológicamente varios sectores de la economía y eliminar sesgos proteccionistas de la misma que impide que los sectores sean más competitivos.

“Es como cuando llega un virus: si uno tiene las defensas altas le pega menos duro, si uno tiene las defensas malas lo puede matar, eso es lo que puede pasar”, concluyó.

