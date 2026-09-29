Altorena, el proyecto de lotes residenciales que transforma la Zona Norte de Cartagena bajo el concepto de ‘Elevated Living’

Bajo el concepto de ‘Elevated Living’, Altorena propone elevar el estilo de vida de quienes habitan la Zona Norte de Cartagena. El proyecto va más allá de solo metros cuadrados, es un lugar en donde la arquitectura y naturaleza hacen parte de una misma visión, desde cómo se organiza el urbanismo hasta cómo se integran las más de 25 amenidades que ofrece. Cada decisión del proyecto parte de una idea sencilla: crear un espacio donde vivir bien también sea parte del diseño.

El norte de Cartagena, una de las zonas de mayor desarrollo y valorización de la capital de Bolívar, experimenta un crecimiento apalancado por todo tipo de desarrollos inmobiliarios. Según cifras de Camacol Bolívar, la Zona Norte concentró el año pasado el 70% de las ventas de vivienda No VIS de la ciudad, un dato que el gremio atribuye a la consolidación del sector como eje estratégico de inversión y expansión urbana.

Justamente, uno de esos desarrollos es Altorena, un proyecto de lotes residenciales que, además más allá de un lote, contempla espacios que elevan la calidad de vida e invitan a construir comunidad.

Altorena cuenta con 648 lotes distribuidos en tres etapas, en un área total de 26 hectáreas. Actualmente está en comercialización la primera, que incluye 234 lotes, de los cuales el 30% ya fueron vendidos. Los lotes, que tienen un valor inicial de $210 millones de pesos, se pueden separar con $2 millones de pesos, con una cuota inicial del 20% del valor del lote y cuotas mensuales desde $2,5 millones de pesos. El saldo se financia directamente con Altorena durante 54 meses sin intereses, y se contempla una cuota final del 15%, de acuerdo a las condiciones vigentes. Así, el tiempo que toma pagar el lote es también el tiempo en el que este se valoriza.

Ubicación estratégica y un entorno en expansión

Uno de los argumentos centrales del proyecto es su ubicación: a cinco minutos de Serena del Mar, siete minutos del Centro Comercial Las Ramblas y de la sede de la Universidad de los Andes, 15 minutos de la playa de Manzanillo y a 20 minutos del Centro Histórico.

Altorena se integra al Masterplan La Reserva, una visión de desarrollo que proyecta transformar 430 hectáreas en un nuevo entorno de naturaleza, conexión y desarrollo urbano en la Zona Norte de Cartagena. Su ubicación es privilegiada, además, por su cercanía a la antigua reserva natural de San Simeón, un entorno rodeado de agua, verde y silencio que se ha mantenido prácticamente intacto. Desde su concepción, el proyecto busca adaptarse a la topografía del entorno en lugar de imponerse sobre ella con zonas verdes que no se sacrifican, sino que se integran al diseño arquitectónico de las viviendas. El desarrollo avanza por etapas, con reglas claras y límites definidos.

Más de 25 amenidades privadas, entre el núcleo central del condominio y las zonas sociales de cada etapa. Foto: Altorena

Altorena también pone la mirada en la transformación que atraviesa este sector de la ciudad. En su entorno se contemplan desarrollos como Kristall Malls, el nuevo Aeropuerto Internacional de Cartagena, el Centro Deportivo Lagos de Mozambique, el Gran Malecón del Mar y el Centro Comercial Buenavista.

La llegada de nuevos proyectos, infraestructura, servicios y vías contribuye a la consolidación de la zona y fortalece el potencial de plusvalía de los lotes, convirtiendo su ubicación en un factor relevante tanto para quienes buscan un lugar para vivir como para quienes consideran Altorena como una inversión.

Construir comunidad

El eje central del proyecto es la construcción de comunidad, a través de un entorno privado que integra bienestar, recreación, encuentro y seguridad. Contará con una portería principal de acceso al condominio y una portería independiente para cada etapa, reforzando la seguridad y el carácter exclusivo del conjunto.

En el corazón de Altorena se encuentra su núcleo central, concebido como el principal punto de encuentro entre las tres etapas. Este espacio articula el proyecto y concentra parte de su oferta de amenidades, creando un lugar común para compartir, disfrutar y vivir el estilo de vida que propone.

En total, el proyecto contará con más de 25 amenidades, organizadas en dos frentes:

Núcleo central, eje del deporte y el bienestar: concebido como el punto de encuentro entre las tres etapas, reúne el gimnasio cubierto de más de 300 metros cuadrados y el gimnasio al aire libre, las canchas de pádel y tenis, la cancha múltiple, el salón de pilates, el turco, el salón de masajes, terrazas y la ciclovía. Ahí también se encuentra la capilla, una amenidad que ningún otro proyecto de la zona contempla y que responde a que, para Altorena, la vida espiritual de sus residentes es tan importante como el bienestar físico.

concebido como el punto de encuentro entre las tres etapas, reúne el gimnasio cubierto de más de 300 metros cuadrados y el gimnasio al aire libre, las canchas de pádel y tenis, la cancha múltiple, el salón de pilates, el turco, el salón de masajes, terrazas y la ciclovía. Ahí también se encuentra la capilla, una amenidad que ningún otro proyecto de la zona contempla y que responde a que, para Altorena, la vida espiritual de sus residentes es tan importante como el bienestar físico. Amenidades por etapa: cada una de las tres etapas del proyecto se concibió con su propio conjunto de amenidades —parque infantil, arcade, piscina para adultos y niños, tres jacuzzis, bar rooftop, zona BBQ, salón de eventos y parqueadero para visitantes—, una decisión que busca darle a cada etapa mayor exclusividad, privacidad y seguridad, sin depender exclusivamente del núcleo central.

Detrás de esas decisiones está una visión clara del proyecto, en la que no se trata simplemente de un proyecto de lotes, sino de un entorno pensado con identidad propia, desde el urbanismo y las amenidades hasta la arquitectura de cada vivienda.

Lotes de urbanismo planificados para construir a la medida, manteniendo los lineamientos del proyecto. Foto: Altorena

Esta visión se refleja en una arquitectura de lenguaje modernista tropical, pensada para adaptarse al clima de Cartagena, que combina materiales como concreto, piedra natural, vidrio y madera con grandes ventanales, terrazas y vegetación integrada. Cada casa cuenta con un jardín vertical interno que genera un microclima propio y aporta privacidad frente a la vivienda vecina.

Justamente, el diseño arquitectónico estuvo a cargo de B04STUDIO, firma en la que el arquitecto Christian Fontalvo es socio. Los propietarios podrán optar por dos tipologías de vivienda de referencia: la Casa Tipo 1, de 154 m², con 3 habitaciones y piscina, y la Casa Tipo 2, de 306 m², con 5 habitaciones, estudio y piscina.

Más que un lugar para vivir

Con la compra se incluye ‘Altorena Elevated Living Access’, una membresía exclusiva para propietarios que incluye beneficios derivados de alianzas estratégicas. Entre ellas está el acuerdo con el Hotel Isla del Encanto, en Barú, que contempla una noche de cortesía para dos personas, además de precios especiales en alojamiento, day tours, experiencias y alimentos y bebidas, aplican términos y condiciones.

Detrás del proyecto está Promotora Altorena, junto con B04STUDIO en arquitectura, y San Martín Group como constructor, además de ser aliados vinculados a Camacol Bolívar.

Para Manuela Sedán Monroy, gerente del proyecto, la esencia de Altorena está en ir más allá de desarrollar un proyecto de lotes. “Queremos crear un entorno pensado integralmente para vivir mejor, donde la arquitectura, la naturaleza, el bienestar y las amenidades se conecten bajo una misma visión. Para nosotros, Elevated Living significa precisamente eso: elevar la experiencia de vivir desde la forma en que se diseña y se vive cada espacio”, afirma.

Para conocer más del proyecto, visite altorenacartagena.com o sus redes sociales @altorenacartagena en Instagram. También puede comunicarse al WhatsApp comercial +57 3161962894. Sala de ventas: Carrera 2 #12-00, edificio Murano Trade Center, oficina 1505, Cartagena.

*Contenido elaborado con apoyo de Altorena