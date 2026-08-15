Así es morros park 2, el primer proyecto de Cartagena con un parque que se une con el mar

En Serena del Mar, frente al Caribe, Epic Diseño+Construcción en asocio con Novus Civitas presenta morros park 2, el primer proyecto inmobiliario de Cartagena en integrar un parque que se une con el mar. Más que un lugar para vivir, está pensado para dejar huella en quienes habitarán en él.

Se trata de una propuesta que se sostiene en cuatro décadas de trayectoria y en el reconocimiento de los condominios morros en Cartagena. Además, por tercer año consecutivo estos proyectos fueron reconocidos como los mejores lugares para vivir.

Este balance es el resultado de la experiencia del promotor, quien lidera la construcción de importantes proyectos como morros eco, ío, zoe, eos, kai, aura y vita, en Serena del Mar. Cinco de los cuales ya están terminados y entregados.

Uno de ellos es morros park 1, que durante agosto comenzó la fase de entrega de sus apartamentos, confirmando en tiempo real lo que hasta hace poco eran solo diseños. Es la evidencia más clara del compromiso que acompaña a morros park 2 desde su lanzamiento, pues cada unidad se entrega con el mismo cuidado y bajo el mismo equipo que hizo posible la anterior.

Tercer año consecutivo como Best Place to Live

Los condominios morros en Serena del Mar recibieron por tercer año consecutivo la certificación Best Place to Live, un reconocimiento internacional que evalúa la experiencia real de los compradores durante todo el proceso, que va desde la compra hasta la entrega, y que distingue a proyectos donde la planificación, la calidad de vida y el servicio están genuinamente en el centro.

Los condominios morros en Serena del Mar recibieron por tercer año consecutivo la certificación Best Place to Live. Foto: morros park 2

Sostener este reconocimiento tres años seguidos no depende de un lanzamiento puntual, sino de una manera constante de trabajar. Por eso, conseguir este reconocimiento es la suma de diferentes factores, pero para morros, probablemente uno de los más relevantes es la apuesta por la calidad de vida. morros park 2 se encuentra a pocos pasos de la playa, donde el verde del entorno y el azul del mar lo convierten en el primer desarrollo inmobiliario en su tipo.

Dentro de este condominio se puede disfrutar de una serie de amenidades como un carril de nado y una piscina pensados para la calma, jacuzzi y piscina de relajación, splash park y zona de juegos para los más pequeños, gimnasio con espacio de yoga y pilates, área de coworking entre jardines, salón social y zona lounge, yoga garden, circuito de jogging, ciclorruta interna, parqueadero con cargador eléctrico, zona pet y un reading garden para quienes encuentran descanso también en la lectura.

Todo esto, dentro de Serena del Mar, que al final de su desarrollo contará con 30 kilómetros de senderos peatonales, 35 kilómetros de ciclorrutas, 1,6 kilómetros de playa y 16 kilómetros de canales navegables, a solo 15 minutos del Centro Histórico de Cartagena.

Conocer morros park 2, y los proyectos que ya forman parte del paisaje de Cartagena, es el primer paso para entender por qué elegir morros es distinto. El equipo comercial está disponible para acompañar ese recorrido.

morros park 2 es el primer desarrollo inmobiliario de su tipo en el sector. Foto: morros park 2

Visite www.morrospark.com o el showroom en Bocagrande, en la Carrera 3 No. 8-104, teléfonos (+57) 3168777402 y (+57) 3157521190, o el centro de ventas Serena del Mar, en el kilómetro 8 vía al mar, teléfono (+57) 3167585443.

*Contenido elaborado con apoyo de morros