Así puede participar en la convocatoria de Mejores Empresas Colombianas 2026

Con alcance nacional, el programa está dirigido a empresas privadas de todos los sectores económicos interesadas en ser evaluadas bajo estándares internacionales y obtener una visión integral de su desempeño. A través de una metodología estructurada y el acompañamiento de especialistas, las organizaciones reciben un diagnóstico que les permite identificar brechas, priorizar acciones y fortalecer sus prácticas de gobierno, operación y estrategia.

“Las empresas son un motor fundamental para el desarrollo productivo y la generación de empleo en Colombia. Con Mejores Empresas Colombianas queremos acompañarlas aportando herramientas de diagnóstico y visión estratégica que fortalezcan su gobierno corporativo, sostenibilidad y capacidad de competir en mercados exigentes”, afirmó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno de Banco de Bogotá.

En la edición 2025 se inscribieron 178 empresas de diferentes regiones del país, que contaron con el acompañamiento de consultores durante su proceso de análisis. Como resultado, 33 organizaciones fueron reconocidas por la solidez de su gestión y su visión de largo plazo.

Francisco O´Bonaga, socio Director de Deloitte para la Región Andina, advirtió que el programa permite que las compañías “mejoren sus procesos y accedan a un diagnóstico completamente gratuito que se constituye en una estrategia real para el fortalecimiento de las empresas del país. Nuestra metodología evalúa liderazgo, estrategia, cultura y desempeño con un enfoque comprobado a nivel global”, señaló.

Por su parte, la Pontificia Universidad Javeriana aporta el rigor académico y una mirada que integra conocimiento, análisis y formación. “Conectar la academia con los retos de las organizaciones es fundamental para elevar la calidad de la gestión empresarial. A través de este programa entregamos análisis, reflexión y una mirada que contribuye a la consolidación de las empresas”, afirmó Carlos Valencia, profesor asociado del Departamento de Administración de la universidad.

Así, con esta edición, el Banco de Bogotá, Deloitte y la Pontificia Universidad Javeriana reafirman su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano.

¿Cómo participar?

La convocatoria ya está abierta y las empresas interesadas podrán postularse hasta el 24 de abril. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar haciendo click aquí.

El proceso de selección tiene varias etapas:

En una primera fase, las compañías deben completar un formulario de inscripción sin costo.

Seguido de esto, con el acompañamiento de expertos, estructuran y documentan su caso empresarial.

Por último, un equipo de especialistas evalúa las prácticas de negocio reportadas y analiza el desempeño en distintas dimensiones estratégicas, financieras, operativas y de gobierno corporativo.

Para participar en el programa, además, las empresas deben cumplir con algunos requisitos. Entre ellos:

Ser empresa privada con mayoría de capital local (51 % o más).

Tener ventas anuales entre 16.000 millones de pesos y 910.000 millones de pesos.

Tener 5 o más años de operación y utilidades en al menos 2 de los últimos 5 años de ejercicios.

Contar con estados financieros de los últimos 3 años, auditados por un externo.

Compartir evidencias sobre las estrategias y los resultados obtenidos.

Finalmente, Mejores Empresas Colombianas se consolida como una iniciativa que permite a las empresas fortalecer sus procesos, compararse con referentes del sector, optimizar su planeación estratégica y acceder a asesoría de alto nivel. Además, promueve la construcción de relaciones y el intercambio de mejores prácticas que impulsan la transformación empresarial.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco de Bogotá.