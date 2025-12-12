Así se está transformando Marinilla para ser el nuevo polo de inversión en Antioquia

Con la llegada de empresas, la expansión urbana, la consolidación de corredores estratégicos y una demanda creciente de servicios especializados, el Oriente antioqueño vive una etapa de crecimiento económico acelerado. En este entorno, Marinilla dejó de ser un municipio de tránsito para convertirse en un actor central del desarrollo regional, con una visión moderna orientada a la competitividad, la atracción de inversión y la consolidación de un ecosistema empresarial robusto.

Con una inversión pública que supera los 250.000 millones de pesos, Marinilla ha modernizado su infraestructura, fortalecido su institucionalidad y creado condiciones favorables para la instalación de nuevos sectores productivos. Su dinamismo empresarial lo confirma: a noviembre de 2025, el municipio registra 2.416 empresas activas ante la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, posicionándose como el tercer tejido empresarial más robusto de la subregión. Este crecimiento evidencia una economía diversificada en servicios, turismo, comercio, gastronomía, agroindustria y actividades logísticas.

Para Julio Serna, alcalde de Marinilla, el municipio está dando un salto histórico. “Estamos construyendo una ciudad de servicios competitiva, confiable y preparada para atraer inversión. Nuestro propósito es convertir a Marinilla en un motor económico de la región, con infraestructura moderna, seguridad fortalecida y un ecosistema empresarial que genere oportunidades para nuestra gente”, aseguró.

Uno de los avances más significativos en esta visión es el fortalecimiento del sector salud como industria. La acreditación del hospital como Centro de Segundo Nivel posiciona a Marinilla como un referente en atención de mediana complejidad. Además, la nueva Torre Médica, la Unidad de Salud Mental y la dotación biomédica consolidan un ecosistema que atrae talento calificado, genera empleo y potencia la economía de servicios.

En movilidad también hay avances para mejorar la conectividad interna y regional. La gestión del intercambio vial hacia los embalses, por ejemplo, se proyecta como una obra clave para articular a Marinilla con uno de los corredores turísticos y productivos más importantes de Antioquia, optimizando el flujo de bienes y servicios, y fortaleciendo la logística regional.

A esta visión se suma la apuesta por un Centro de Integración Empresarial (Puerto Seco), concebido como una plataforma logística para almacenamiento, distribución y servicios complementarios. Su implementación reduciría costos de operación para empresas del Oriente, mejoraría tiempos de entrega, impulsaría cadenas productivas y convertiría a Marinilla en un nodo estratégico para comercio electrónico, agroindustria y distribución regional.

Finalmente, el fortalecimiento de la seguridad complementa esta estrategia económica. La ampliación del Centro de Monitoreo, el incremento del pie de fuerza y la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia elevan la confianza institucional y hacen del municipio un territorio estable y propicio para invertir.