Así será el nuevo norte de Cartagena: descubra el megaproyecto de vivienda y comercio que impulsa la transformación de la ciudad

Con el inicio de obras de Azul de Arenas, un megaproyecto desarrollado por Arquitectura y Concreto al norte de Cartagena, la ciudad avanza hacia un proceso urbano de renovación a gran escala.

Al integrar vivienda, comercio, turismo, salud, educación y servicios, Azul de Arenas busca reconfigurar la dinámica residencial y aumentar el potencial comercial de la ciudad. Sus cifras hablan por sí solas: este corredor prevé una población futura de 150.000 habitantes y un flujo que superará los 12 millones de visitas anuales.

La propuesta incluye una visión de ciudad articulada, donde los usos mixtos y el diseño de experiencia son ejes de crecimiento. Para Francisco Martinez, presidente de Arquitectura y Concreto, el megaproyecto es mucho más que un desarrollo inmobiliario, “es una apuesta por transformar el norte de Cartagena en un polo de desarrollo urbano, turístico y económico. Queremos crear un entorno que inspire calidad de vida, fomente la economía y potencie el talento local”, aseguró.

Desarrollado por Arquitectura y Concreto, este megaproyecto cuenta con un modelo urbano que integra vivienda y comercio. | Foto: Arquitectura y Concreto

Hoy, Arquitectura y Concreto acumula más de nueve millones de metros cuadrados edificados y mantiene una presencia activa en distintas regiones del país y el Caribe. Dentro de Azul de Arenas estará Kristal Malls Cartagena, el primer shopping resort de América Latina, con una laguna cristalina de más de 20.000 metros cuadrados con tecnología Crystal Lagoons, que estará abierta al público mediante la modalidad de pasadía.

En un primer momento el mall contará con 63.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 locales de marcas nacionales e internacionales interesadas en posicionarse en una zona con potencial de crecimiento. Entre los primeros aliados que se sumaron está Grupo Éxito, que asumirá el papel de una de las anclas del complejo comercial.

“Nos sentimos muy satisfechos de estar con el Éxito como ancla del Centro Comercial Kristal Malls Cartagena y ofrecer a los cartageneros del norte de la ciudad, una de las zonas de mayor crecimiento de vivienda en la ciudad y el país”, aseguró Carlos Mario Giraldo, gerente general de la compañía, quien resaltó que serán “parte de una gran alternativa comercial, gastronómica y de entretenimiento para Cartagena y la Región Caribe, liderada por Arquitectura y Concreto”.

El interés del sector moda también se ha hecho evidente con la llegada de marcas como Vélez.

“Estamos muy complacidos de anunciar que ahora hacemos parte del Centro Comercial Kristal Malls Cartagena, de la mano de Arquitectura y Concreto. Llegamos con la convicción de aportar al crecimiento de la ciudad y del país, generando nuevos empleos, más espacios de encuentro y oportunidades para la comunidad. Lo hacemos con humildad, visión de futuro y el firme compromiso de construir una Colombia más próspera para todos”, dijo Juan Raúl Vélez, presidente de Cueros Vélez.

El complejo generará cerca de 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos durante su construcción, impactando el turismo y la inversión privada. Para la constructora, el megaproyecto refleja su apuesta por desarrollos capaces de dinamizar nuevos formatos urbanos centrados en el usuario.