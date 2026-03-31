Chery recibió 14 premios internacionales. ¿Qué hace única a esta marca de vehículos?

Gracias a su desempeño en calidad y satisfacción al cliente, Chery fue reconocida en la Conferencia Anual y Ceremonia de Premios J.D. Power 2026, donde obtuvo un total de 14 galardones. Este resultado establece un precedente para la industria automotriz de origen asiático.

J.D. Power es una de las firmas más reconocidas a nivel mundial en estudios de mercado enfocados en la industria automotriz. En la edición de este año, la compañía obtuvo cinco primeros lugares, convirtiéndose en el único fabricante independiente en alcanzar el reconocimiento “Five-time Champion”. Este hito refleja un desempeño integral en todas las etapas de la experiencia del cliente, desde el proceso de compra hasta el servicio posventa, consolidando una propuesta basada en calidad, confiabilidad y respaldo.

Los premios abarcan cinco estudios: Índice de Satisfacción de Ventas (SSI); Desempeño, Ejecución y Diseño Automotriz (APEAL); Estudio de Calidad Inicial (IQS); Índice de Servicio al Cliente (CSI), y Estudio de Confiabilidad del Vehículo (VDS). En todos ellos, Chery ocupó el primer lugar entre las marcas independientes.

“Más allá de los cambios del mercado, la seguridad y la confiabilidad siguen siendo una base innegociable para los usuarios. Actualmente el mercado está marcado por la electrificación y la inteligencia, y por eso es importante avanzar bajo un principio de seguridad como base y experiencia como prioridad”, señaló el Dr. Xu Hua, vicepresidente de Chery, durante el evento.

A nivel de producto, modelos como TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9, junto con la familia Arrizo, fueron reconocidos en sus respectivos segmentos. Estos resultados evidencian la solidez del portafolio de la marca, que integra tanto vehículos a combustión como tecnologías de nuevas energías, en línea con las tendencias globales de movilidad.

Más allá del alcance global, este logro cobra relevancia para mercados como Colombia, donde la marca ha venido fortaleciendo su presencia y ampliando su portafolio con propuestas que priorizan la tecnología, la seguridad y el confort.

Para el Dr. Xu Hua, vicepresidente de Chery, “es importante avanzar bajo un principio de seguridad como base y experiencia como prioridad”. Foto: Grupo Vardí - API

Hoy, los consumidores locales valoran cada vez más atributos como la calidad comprobada y la experiencia posventa, factores que inciden de manera directa en la decisión de compra.

Adicionalmente, el desempeño de Chery refleja una evolución en la industria, donde las marcas independientes han logrado cerrar brechas frente a fabricantes tradicionales, impulsadas por la innovación, el desarrollo tecnológico y la mejora continua en toda la cadena de valor. Esto evidencia que la fortaleza de la compañía no depende de modelos aislados, sino de un avance estructural en todo su portafolio, respaldado por capacidades de investigación, desarrollo y manufactura.

Con este resultado, Chery reafirma su enfoque en ofrecer vehículos que respondan a las dinámicas actuales del mercado, combinando diseño, tecnología y desempeño con altos estándares de calidad. De cara al futuro, continuará fortaleciendo su estrategia global para seguir elevando la experiencia de movilidad en mercados clave como Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de Grupo Vardí