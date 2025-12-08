Construcciones Planificadas entra en la lista de los mejores lugares para trabajar en Colombia 2025

Construcciones Planificadas fue reconocida por Great Place to Work Institute como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia 2025. El galardón fue dado por el compromiso de la empresa con una cultura laboral creativa y enfocada en el bienestar de sus equipos.

Esta compañía, perteneciente a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, se dedica al gerenciamiento, estructuración, diseño, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios de vivienda, oficinas, hoteles y urbanismo. La distinción se dio en medio de un rating de empresas, en el que ocupó la posición 19 entre 70 en la categoría de organizaciones que tienen entre 101 y 400 colaboradores.

Según Zulma Suárez, directora de Recursos Humanos y Gestión HSEQ y afiliada del Círculo de Mujeres Semana Dinero, este logro se debe al trabajo diario de “reforzar la construcción de confianza y camaradería en todos los equipos de trabajo, tanto en la oficina, como en cada obra en desarrollo y cada una de las salas de ventas”. También menciona que ha sido fundamental “promover de manera transversal la filosofía de sostenibilidad social y ambiental de la empresa, creando programas internos”.

Entre esos programas se encuentran: Lápiz a la obra, que patrocina los estudios de validación de primaria y bachillerato de los trabajadores operativos de obras; Padrinos, que entrega juguetes y ropa para alegrar la Navidad de familias en situación de vulnerabilidad; Armando ambiente, que impulsa prácticas responsables para reducir el impacto ambiental en las labores de la empresa con la gestión del reciclaje, y Dejando huella, que invita a cada empleado a sembrar un árbol en los proyectos en fase de entrega.

“Poner en marcha estos programas ha causado en los colaboradores de Construcciones Planificadas un sentimiento de mayor apropiación, orgullo y participación en la cultura y el entorno laboral de la empresa, inspirándolos a contribuir y a prosperar, como una oportunidad de crecimiento que va más allá de lo laboral”, afirma Suárez.