De Colombia para el mundo: Georgina Rodríguez protagoniza la nueva era profesional de Milagros

Primero conoció los productos, después los probó y los resultados fueron determinantes para dar el sí. Así comenzó la historia entre Georgina Rodríguez y Milagros, una marca colombiana de cuidado capilar que pasó de desarrollar sus primeras fórmulas en la cocina de un hogar a convertirse en una de las marcas preferidas de la categoría en Colombia.

La llegada de Georgina representa uno de los hitos más importantes en la historia de la compañía, pero detrás de la imagen hay una historia todavía más interesante: antes de convertirse en embajadora, Georgina quiso conocer y probar a fondo los productos. Por lo que la alianza no comenzó frente a una cámara, sino descubriendo todos los atributos de sus fórmulas capilares.

Para Milagros, la relación debía construirse desde aquello que ha impulsado el crecimiento de la marca desde sus inicios: la experiencia con sus productos y sus resultados. Georgina incorporó los productos a su experiencia de cuidado capilar y, tras conocer sus resultados, decidió sumarse a este nuevo capítulo de la compañía.

En ese camino, su elección adquiere un significado especial para una marca cuya historia se construyó precisamente de esa manera: producto a producto, recomendación a recomendación y consumidora a consumidora.

“El reto nunca fue simplemente sumar a una figura internacional. Queríamos que conociera Milagros de la misma manera en que lo han hecho nuestras consumidoras: probando nuestros productos y descubriendo sus resultados. Que Georgina haya decidido acompañarnos después de vivir esa experiencia representa muchísimo para la marca”, aseguró Vanexa Rojas Hernández, gerente general de Milagros.

La marca colombiana de cuidado capilar presentó su primera línea profesional, ‘El Poder de la Reparación Profesional desde Casa’, un lanzamiento que abre un nuevo capítulo en su expansión internacional y consolida su crecimiento. Foto: Milagros - API

Nueva vitrina internacional

Milagros no nació dentro de una gran multinacional. Sus primeras fórmulas comenzaron en la cocina de un hogar colombiano y fueron creciendo impulsadas por la recomendación y la recompra de sus consumidoras. Con los años, aquella historia se convirtió en una compañía capaz de competir en una categoría históricamente dominada por grandes multinacionales.

La llegada de Georgina abre una nueva etapa en esa evolución. No se trata únicamente de poner un rostro internacional frente a la marca: representa llevar a una nueva escala una historia que comenzó mucho antes. “La de una marca colombiana que hizo de los resultados de sus productos una de las bases de su crecimiento”, señalaron desde la compañía.

Esta alianza también llega acompañada de otra gran noticia: la primera línea profesional de cuidado capilar, desarrollada para llevar el desempeño y la experiencia del cuidado profesional a la rutina en casa. Se trata de una nueva generación de productos que da vida al concepto que acompañará este lanzamiento: “EL PODER DE LA REPARACIÓN PROFESIONAL DESDE CASA”.

Para Milagros, la relación debía construirse desde aquello que ha impulsado el crecimiento de la marca desde sus inicios: la experiencia con sus productos y sus resultados. Foto: Milagros - API

La línea representa la evolución de Milagros hacia una propuesta cada vez más especializada en reparación capilar y convierte a Georgina en la protagonista de uno de los lanzamientos más importantes realizados por la compañía. Así, su llegada no solamente presenta una nueva embajadora: presenta “una nueva Milagros”.

Finalmente, para la compañía, esta alianza representa la posibilidad de llevar una historia construida en Colombia hacia nuevos escenarios sin perder aquello que estuvo presente desde el comienzo: los productos, los resultados y las consumidoras que hicieron crecer la marca.

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*Contenido elaborado con el apoyo de Milagros Beauty.