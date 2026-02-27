Especial Aviación

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Con 30 años de experiencia, Stock Keeper suministra pasabordos e identificadores de equipaje a más de 300 aeropuertos del planeta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 1:50 p. m.
Para Stock Keeper, crecer no es vender más: es estar preparados para atender una demanda mayor sin sacrificiar servicio ni calidad.
Para Stock Keeper, crecer no es vender más: es estar preparados para atender una demanda mayor sin sacrificiar servicio ni calidad. Foto: Adobe Stock

Detrás de cada vuelo existe un universo de sistemas que deben funcionar a la perfección para que cada persona y su equipaje lleguen al destino sin contratiempos. Los pasabordos e identificadores de equipaje son clave: de su correcta gestión depende, en gran medida, que el avión despegue a tiempo. Y es aquí donde, desde hace 30 años, aparece el nombre de Stock Keeper.

Esta empresa se encarga de suministrar insumos críticos para la operación aérea, entre ellos los pasabordos, las etiquetas de equipaje o bag tags y otros identificadores necesarios para el control de pasajeros y maletas. “Si no hay cómo chequear un vuelo por falta de pasabordos o etiquetas, el vuelo no sale”, explicó su gerente general. “Nuestro trabajo es garantizar que eso nunca ocurra”, agregó.

Stock Keeper nació como una empresa enfocada en ofrecer soluciones basadas en el control de inventarios y entregas oportunas. Al producir en el país, la compañía hizo posible que las aerolíneas colombianas pudieran comprar localmente; a la vez, inició su presencia en mercados internacionales.

Hoy genera empleo local, opera con capital ciento por ciento colombiano y mantiene una planta productiva que abastece a clientes en distintos continentes. La compañía comenzó su recorrido en Colombia y amplió su alcance hacia Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Contenido en colaboración

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Contenido en colaboración

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Contenido en colaboración

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Contenido en colaboración

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Contenido en colaboración

El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”

Contenido en colaboración

Lo mejor del Tolima en un solo lugar. Descubra las maravillas del Parque Caiké

Contenido en colaboración

¿Debe transformarse la educación en Colombia? Esto propone el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria

Dinero

“Preocupa que se quiera cambiar la norma sin sustento técnico”, las advertencias de Avianca por anuncio de ajustes en elemento clave del sector

Empresas

Dos aerolíneas low cost crean un nuevo grupo en México

Noticias Estados Unidos

De Venezuela a las pistas de Estados Unidos: la joven piloto que en tres años terminó una carrera que normalmente dura cuatro

Hoy opera desde dos centros estratégicos, uno en Colombia y otro en Miami. Atiende estaciones aéreas en más de 300 aeropuertos y trabaja con alrededor de 30 aerolíneas, además de concesionarios y operadores de servicios en tierra.

Así mismo, Stock Keeper integra producción, control de inventarios, software de gestión y logística internacional en un modelo que busca resolver un problema de fondo: cómo hacer que cada estación reciba exactamente lo que necesita, cuando lo necesita, sin obligar a las aerolíneas a comprar de más ni a operar bodegas propias.

En mercados como Estados Unidos, donde muchas aerolíneas operan decenas de estaciones con consumos variables, esta flexibilidad resulta clave. El diferencial de la compañía radica en su modelo logístico. Stock Keeper suministra únicamente las cantidades que cada estación necesita, incluso bajo esquemas exprés cuando la demanda lo exige. “El cliente se dedica a lo que sabe hacer. Stock Keeper asume la producción, el inventario y la distribución”, señaló el gerente.

Al eliminar bodegas, personal dedicado al manejo de inventarios y procesos de importación y exportación, las aerolíneas pueden concentrar recursos en su operación principal. El caso de AeroRepública en Colombia fue el inicio de esta idea.

Antes de trabajar con Stock Keeper, la aerolínea mantenía sus inventarios en un hangar de el aeropuerto El Dorado. Tras adoptar el sistema de entregas por estación ofrecido por Stock Keeper, AeroRepública pudo prescindir de este espacio y de los costos asociados a su gestión.

Finalmente, la calidad de los insumos representa otro eje central del servicio. Teniendo en cuenta las cifras del mercado, cada año se registran más de 36 millones de casos de equipaje mal enrutado en el mundo. Una parte significativa de estos errores se relaciona con fallas en la lectura de códigos o en la impresión de las etiquetas. Stock Keeper trabaja con estándares que buscan reducir estas incidencias y, con ello, los costos de reprocesos y compensaciones para las aerolíneas.

Más de Contenido en colaboración

Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, Elizabeth Parra busca que la propiedad horizontal tenga representación directa en el Congreso.

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Avianca - API

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Diego Fran Ariza, candidato del Partido de la U a la Cámara de Representantes por Santander.

El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”

Comfenalco Tolima - API

Lo mejor del Tolima en un solo lugar. Descubra las maravillas del Parque Caiké

Según el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria, en Colombia "tenemos una brecha de pertinencia de la educación superior que sigue creciendo".

¿Debe transformarse la educación en Colombia? Esto propone el candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria

La capital del país cuenta con 32 áreas protegidas (17 de ellas Reservas Distritales de Humedal).

Proteger los humedales: la clave para frenar los efectos del cambio climático en Bogotá

Getty Images

Medellín hará historia: el festival más importante de música electrónica llegará a la ciudad