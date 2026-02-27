Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Detrás de cada vuelo existe un universo de sistemas que deben funcionar a la perfección para que cada persona y su equipaje lleguen al destino sin contratiempos. Los pasabordos e identificadores de equipaje son clave: de su correcta gestión depende, en gran medida, que el avión despegue a tiempo. Y es aquí donde, desde hace 30 años, aparece el nombre de Stock Keeper.

Esta empresa se encarga de suministrar insumos críticos para la operación aérea, entre ellos los pasabordos, las etiquetas de equipaje o bag tags y otros identificadores necesarios para el control de pasajeros y maletas. “Si no hay cómo chequear un vuelo por falta de pasabordos o etiquetas, el vuelo no sale”, explicó su gerente general. “Nuestro trabajo es garantizar que eso nunca ocurra”, agregó.

Stock Keeper nació como una empresa enfocada en ofrecer soluciones basadas en el control de inventarios y entregas oportunas. Al producir en el país, la compañía hizo posible que las aerolíneas colombianas pudieran comprar localmente; a la vez, inició su presencia en mercados internacionales.

Hoy genera empleo local, opera con capital ciento por ciento colombiano y mantiene una planta productiva que abastece a clientes en distintos continentes. La compañía comenzó su recorrido en Colombia y amplió su alcance hacia Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Estados Unidos, Europa y Asia.

Hoy opera desde dos centros estratégicos, uno en Colombia y otro en Miami. Atiende estaciones aéreas en más de 300 aeropuertos y trabaja con alrededor de 30 aerolíneas, además de concesionarios y operadores de servicios en tierra.

Así mismo, Stock Keeper integra producción, control de inventarios, software de gestión y logística internacional en un modelo que busca resolver un problema de fondo: cómo hacer que cada estación reciba exactamente lo que necesita, cuando lo necesita, sin obligar a las aerolíneas a comprar de más ni a operar bodegas propias.

En mercados como Estados Unidos, donde muchas aerolíneas operan decenas de estaciones con consumos variables, esta flexibilidad resulta clave. El diferencial de la compañía radica en su modelo logístico. Stock Keeper suministra únicamente las cantidades que cada estación necesita, incluso bajo esquemas exprés cuando la demanda lo exige. “El cliente se dedica a lo que sabe hacer. Stock Keeper asume la producción, el inventario y la distribución”, señaló el gerente.

Al eliminar bodegas, personal dedicado al manejo de inventarios y procesos de importación y exportación, las aerolíneas pueden concentrar recursos en su operación principal. El caso de AeroRepública en Colombia fue el inicio de esta idea.

Antes de trabajar con Stock Keeper, la aerolínea mantenía sus inventarios en un hangar de el aeropuerto El Dorado. Tras adoptar el sistema de entregas por estación ofrecido por Stock Keeper, AeroRepública pudo prescindir de este espacio y de los costos asociados a su gestión.

Finalmente, la calidad de los insumos representa otro eje central del servicio. Teniendo en cuenta las cifras del mercado, cada año se registran más de 36 millones de casos de equipaje mal enrutado en el mundo. Una parte significativa de estos errores se relaciona con fallas en la lectura de códigos o en la impresión de las etiquetas. Stock Keeper trabaja con estándares que buscan reducir estas incidencias y, con ello, los costos de reprocesos y compensaciones para las aerolíneas.