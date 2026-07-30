¿Dónde invertir en Cartagena? Estas son las ventajas de la zona norte, uno de los lugares con mayor proyección en Colombia

Durante décadas, la ciudad amurallada definió la identidad de Cartagena ante el país, pero ese relato empieza a compartir protagonismo con otro, menos fotografiado y más determinante para su economía: la consolidación de la zona norte como uno de los corredores inmobiliarios con mayor proyección de Colombia. Aquí, entre nuevas vías, universidades y proyectos residenciales, se juega hoy buena parte del futuro económico de la capital de Bolívar.

La transformación no ocurrió al azar, ha sido gracias al impulso de constructoras como Amarilo, que apuestan por un desarrollo planificado en el que vivienda, espacio público, comercio y servicios avanzan al mismo ritmo, en lugar de llegar por separado, como suele pasar en los crecimientos urbanos espontáneos. Y esa integración —vivienda, equipamientos y conectividad proyectados en conjunto—, tal y como lo explica la misma firma, “es uno de los elementos que el mercado asocia con una valorización más estable en el tiempo”.

Constructoras como Amarilo impulsan un modelo de crecimiento planificado que integra vivienda, espacio público, comercio y conectividad, una combinación que el mercado asocia con una valorización más estable en el tiempo. Foto: Suministrada Amarilo - API

Y es que para quien piensa comprar vivienda con la idea de que su valor aumente, esta distinción importa más que el precio inicial. ¿Por qué? Según los especialistas del sector, la valorización de un inmueble depende de un conjunto de variables: infraestructura vial, servicios cercanos como clínicas y colegios, conectividad con el resto de la ciudad y la dinámica económica del sector. Lo curioso es que ninguna de ellas garantiza por sí sola el crecimiento del valor, aunque su combinación permite anticipar corredores con mayor potencial.

La zona norte de Cartagena reúne buena parte de esas condiciones: cercanía al mar, universidades, hoteles, clínicas y comercio; una combinación que atrae tanto a compradores que buscan establecer allí su vivienda como a inversionistas que ven en el sector una oportunidad de mediano y largo plazo. Además, la apertura de nuevas vías de acceso ha reducido los tiempos de desplazamiento hacia el mar y el centro de la ciudad, otro factor que el mercado lee como señal de consolidación.

Amarilo ilustra esa apuesta con dos proyectos de perfiles opuestos: Santorini, dirigido al segmento premium; y Jardines de Manzanillo, su lanzamiento más reciente, que consiste en un desarrollo de Vivienda de Interés Social ubicado a cuatro minutos de la playa. “Esta oferta busca atender tanto a familias que compran su primera casa como a quienes consideran el sector una inversión con proyección de valorización”, señalaron desde la compañía.

La cercanía al mar, la presencia de universidades, clínicas, hoteles y nuevas vías de acceso convierten a la zona norte de Cartagena en un sector con potencial para quienes buscan vivienda o una inversión de mediano y largo plazo. Foto: Suministrada Amarilo - API

La coexistencia de vivienda VIS y premium en un mismo corredor no es un dato menor. Durante años, los desarrollos de alto valor en Cartagena se concentraron en zonas de acceso restringido para buena parte de la población, así que la llegada de proyectos como Jardines de Manzanillo amplía esa base de compradores y traslada a más familias la posibilidad de participar en el crecimiento de un sector que hasta hace poco parecía reservado para unos cuantos.

Esta apertura responde, sobre todo, al tipo de crecimiento que ha tenido la zona norte, y compararla con los desarrollos espontáneos de otras partes de la ciudad ayuda a entender la diferencia: donde la vivienda y los servicios llegan de forma desarticulada, la valorización tiende a ser más variable y difícil de anticipar; y donde el desarrollo se planifica de manera integrada, el comportamiento del mercado suele ser más previsible, un argumento que constructoras y compradores usan cada vez con más frecuencia para justificar sus decisiones.

La zona norte de Cartagena se consolida como uno de los corredores inmobiliarios con mayor proyección del país, impulsada por proyectos residenciales, nueva infraestructura y una oferta de servicios que fortalece su desarrollo urbano. Foto: Suministrada Amarilo - API

No obstante, la previsibilidad del mercado no depende solo del modelo urbano, también entra en la ecuación la trayectoria de la constructora. “Una empresa con experiencia en el territorio aporta previsibilidad al desarrollo del entorno, un factor que los propios compradores mencionan al comparar proyectos antes de decidir dónde invertir”, afirmaron desde Amarilo.

Lo cierto es que Cartagena ya no se explica solo por sus murallas ni por el color de sus calles coloniales. También por lo que ocurre unos kilómetros al norte, donde cada proyecto residencial redibuja los límites de una ciudad que apuesta su crecimiento a un territorio que hace pocos años era apenas una promesa.

*Contenido elaborado con el apoyo de Amarilo